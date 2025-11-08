गोवेली ते आळंदी पायी दिंडी सोहळ्याचे शुक्रवारी आळंदीकडे प्रस्थान..!
गोवेली ते आळंदी पायी दिंडी सोहळा
शेकडो वारकरी वारीत सहभागी
टिटवाळा, ता. ८ (वार्ताहर) : सालाबादप्रमाणे महाराष्ट्रातील लाखो वारकरी शेकडो दिंड्यांच्या माध्यमातून मोठ्या उत्साहात संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माउलींच्या संजीवन समाधी सोहळ्यासाठी ज्ञानोबा-तुकोबाचा जयघोष करीत ऊन, वारा व पावसाची तमा न बाळगता आळंदीकडे मार्गस्थ होत असतात. याच धर्तीवर कल्याण तालुक्यातील कुणबी समाज वारकरी संप्रदाय मंडळाच्या गोवेली ते आळंदी पायी दिंडीचे शुक्रवारी (ता. ८) आळंदीकडे प्रस्थान झाले. या दिंडी सोहळ्यात शेकडो वारकरी सहभागी झाले असल्याचे चित्र दिसून आले. यामध्ये तरुणांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे.
भेटी लागे जीवा लागलीसे आस, आपुल्या माहेरा जाईन मी... या संत उक्तीप्रमाणे सोमवारी (ता. १७) संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माउली यांचा संजीवन समाधी सोहळा होणार आहे. या सोहळ्याची वर्षभर वाट पाहणारे वारकरी माउलींच्या भेटीसाठी पायी दिंडीच्या माध्यमातून खांद्यावर भागवत धर्माची भगवी पताका घेऊन हाताने टाळ-मृदंगाचा गजर व मुखाने हरिनामाचा जयघोष करीत आळंदीकडे मार्गस्थ झाले आहेत. या धर्तीवर कल्याण तालुक्यातील कुणबी समाज वारकरी संप्रदाय मंडळाच्या पायी दिंडीचे शुक्रवारी आळंदीकडे प्रस्थान झाले. शेकडो महिला-पुरुष, तरुण-तरुणी व लहानगे वारकरी या दिंडी सोहळ्यात सहभागी झाले आहेत.
तरुणांचा सहभाग लक्षणीय
ज्ञानेबा-तुकोबांचा जयघोष करीत दिंडी आळंदीकडे मार्गस्थ झाली आहे. या दिंडीत तरुणांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग असल्याचे ज्येष्ठ वारकरी हभप बाळाराम चौधरी, हभप दिलीप देवकर व हभप दामोदर धोरडे यांनी सांगितले. तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग दाखविला तर या दिंड्या अशाच पुढे अनादीकाळापर्यंत चालतील, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
