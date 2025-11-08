उल्हासनगरात राष्ट्रभक्तीची महास्फूर्ती

उल्हासनगर, ता. ८ (वार्ताहर) : ‘वंदे मातरम्’ देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात जोश ओतणाऱ्या या अमर गीताच्या १५० वर्षपूर्तीनिमित्त उल्हासनगरात शनिवारी (ता. ८) अभूतपूर्व राष्ट्रभक्तीचा सोहळा अनुभवायला मिळाला. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने उल्हासनगरच्या आयटीआय कॉलेजमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात शेकडो नागरिकांनी हजेरी लावून ‘वंदे मातरम्’च्या घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडला. परिसर देशभक्तीच्या रंगात चिंब न्हाल्यासारखा वाटत होता.
‘वंदे मातरम्’ हे केवळ एक गीत नाही; ती आपल्या राष्ट्राची आत्मा आहे. मातृभूमीशी असलेल्या समर्पणाची शपथ आहे. स्वातंत्र्य संग्रामाला चेतना देणारे हे गीत आजही नव्या पिढीत देशप्रेमाची ज्योत तेजोमय ठेवण्याचे कार्य करते, असे आमदार कुमार आयलानी म्हणाले. कार्यक्रमाला उल्हासनगर १४१ विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कुमार आयलानी, तहसीलदार कल्याणी कदम, न्यू इंग्लिश स्कूलचे संस्थापक प्रकाश गुरनानी, बालानी, बन्सल, वक्ता सुनील कनोजिया यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी ‘वंदे मातरम्’चे सामूहिक गान, देशभक्तीपर सादरीकरणे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी वातावरण भारावून टाकले. राष्ट्रगीताच्या सूरांनी आणि उत्साहपूर्ण घोषणांनी कार्यक्रमाची सांगता झाली. उल्हासनगरातील या भव्य आयोजनाने १५० वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या ‘वंदे मातरम्’च्या राष्ट्रभक्तीच्या भावनेला आज नव्या तेजाने उजाळा मिळवून दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.