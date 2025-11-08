टिटवाळ्यात काळू नदीवरील मोडकळीस आलेल्या बंधाऱ्यामुळे पुन्हा पाणीटंचाईचे संकट
टिटवाळ्यात पुन्हा पाणीटंचाईचे संकट
टिटवाळ्यात काळू नदीवरील बंधारा मोडकळीस ः नागरिकांमध्ये संतापाचा उद्रेक
टिटवाळा, ता. ८ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका अ प्रभागातील टिटवाळा गणेशमंदिर परिसरातील नागरिकांना पुन्हा एकदा पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. टिटवाळा येथील काळू नदीवरील के.टी. बंधाऱ्याची दुरवस्था झाली असून, त्याचे दरवाजे अद्यापही बसवले गेलेले नाहीत. महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने यासंदर्भात पाटबंधारे विभागाला पत्र पाठवूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
के.टी. बंधाऱ्याचे दरवाजे न बसवल्याने नदीतील पाणी विनाकारण वाहून जात असून, पाण्याची पातळी झपाट्याने घटत आहे. परिणामी, नदीकाठच्या भागांमध्ये कोरडेपणाची चिन्हे दिसू लागली आहेत. टिटवाळा आणि मांडा परिसरातील नागरिकांना लवकरच गंभीर पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
पावसाळ्यातही पाणीटंचाईचा त्रास
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे यावर्षी पावसाळ्यातही पाणीटंचाईचा त्रास भोगावा लागला. मोडकळीस आलेला बंधारा हा परिसरातील पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत असून, त्यातील सततची गळती मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया घालवते. परिणामी, नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे.
बंधाऱ्याच्या जागी धरण बांधण्याची मागणी
या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधत माजी उपमहापौर बुधाराम सरनोबत यांनी जलसंपदा विभाग, ठाणे कार्यालयाला तातडीने बंधाऱ्याची दुरुस्ती करून दरवाजे बसवण्याची मागणी केली आहे. या अगोदरही आपण २०१२ रोजी या बंधाऱ्याच्या जागी धरण बांधण्याची मागणी केली होती. याची उंची वाढवली तर मांडा टिटवाळ्यात मोहिली जे आता पाणी आणावे लागते त्यांची गरज भासणार नाही, कारण या ठिकाणी पंपिंग स्टेशन, फिल्टर प्लांट आणि फिडरही आहे, असे असतानाही केवळ या ठिकाणी बंधारा बांधण्यात आला आहे . यामुळे नागरिकांना दरवर्षी पाणीटंचाईचा त्रास सहन करावा लागतो, आणि प्रशासन मात्र झोपलेले आहे. यावेळी ठोस पाऊले उचलली नाहीत, तर जनतेचा संताप रस्त्यावर दिसेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
याबाबत महापालिकेचे उपअभियंता सुळेभाविकार यांना याबाबत विचारणा केली असता कार्यकारी अभियंता यांनी याबाबत पत्रव्यवहार केलेला असून त्या ठिकाणी पाहाणी केली आहे. याविषयी सोमवारी (ता. १०) बैठक आहे. त्यात चर्चा करून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
