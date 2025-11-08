खोपोलीत राजकीय वातावरण तापले
खालापूर, ता. ८ (बातमीदार) : खोपोली नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने तालुक्याचे राजकीय वातावरण पूर्णपणे तापले आहे. या निवडणुकीच्या माध्यमातून युती आणि आघाडीच्या नवीन पॅटर्न तयार होण्याची शक्यता आहे. मागील काही वर्षांत शहरी भाग असलेल्या खोपोलीच्या विकासाला ब्रेक लागल्याने नागरीकरण वाढत असूनही सोयीसुविधांचा अभाव जाणवत आहे. खोपोलीचा श्वास कोंडल्याने शहराला विकासाच्या वेगळ्या वाटेवर घेऊन जाणारे नेतृत्व देण्यासाठी अर्धा लाखापेक्षा जास्त खोपोलीकर मतदार सज्ज झाले आहेत.
''श्रीमंत नगर परिषदेच्या यादीत'' असलेल्या खोपोली नगरपरिषदेचा विकासाचा गाडा मागील काही वर्षात रुळावरून घसरला आहे. कला-सांस्कृतिक वैभव असलेलं नाट्यगृहाचे नूतनीकरण कासवगतीने सुरू आहे. तसेच सुसज्ज सोयीने युक्त दवाखान्याचा अभाव आहे. खोपोली नगर परिषदेची प्रवासी वाहतूक बस सेवा रडतखड्यात चाललेली आहे. महामार्ग लगतची भाजी मंडईजवळ कायमस्वरूपी असलेली दुर्गंधी, ही खोपोलीची बनलेली ओळख पुसण्यासाठी हवे तसे प्रयत्न झालेले नाहीत. वाढत्या लोकसंख्येचा भार सहन करताना डोकावणारा डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न आंदोलनाचा भाग बनला आहे.
राजकीय समीकरणे
नगराध्यक्ष पद हे सर्वसाधारण (General) जागेसाठी राखीव झाले आहे. मागील वेळेस थेट नगराध्यक्षपदाच्या लढाईत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने बाजी मारली होती. यावेळी बदललेले राजकीय समीकरण आणि स्थानिक पातळीवर पक्षांची वाढलेली ताकद पाहता, भारतीय जनता पार्टी, शिंदे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) थेट नगराध्यक्ष पदासाठी दावेदारी करत आहेत. अखेरच्या क्षणाला राजकीय समीकरणे बदलण्याचा खोपोलीचा प्रघात आहे. त्यामुळे काही राजकीय घडामोडी घडू शकतात असा अंदाज आहे.
खोपोली नगरपरिषदेची निवडणूक आकडेवारी
खोपोली नगर परिषदेसाठी एकूण १५ प्रभाग असून ३१ नगरसेवक संख्या आहे. नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडला जाणार असून त्यासाठी एकूण ६२,०७४ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.
