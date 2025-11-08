रोहा तालुक्यात बिबट्याची दहशत
रोहा तालुक्यात बिबट्याची दहशत
पाऊलखूण आढळल्याने भीतीचे वातावरण; वन विभागाची शोधमोहीम
रोहा, ता. ८ (बातमीदार) : रोहा तालुक्यातील कृषिनिष्ठ बाहे गावाच्या हद्दीत बिबट्याचे दर्शन व पावलांचे ठसे उमटल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या भीतीमुळे वन विभाग आणि शासकीय यंत्रणा तत्काळ अलर्ट मोडवर गेली आहे. बुधवारी (ता. ५) बाहे गावाच्या शेतजमिनीच्या परिसरात काही शेतकऱ्यांना बिबट्याच्या पावलांचे ठसे दिसून आले. तर काहींनी स्वतः बिबट्याला पाहिल्याचा दावा केला. या बातमीने पाहता पाहता गाव तसेच संपूर्ण तालुक्यात भीतीचे वातावरण पसरले.
घटनेची सत्यता तपासण्यासाठी स्थानिक जागरूक नागरिकांनी त्वरित वन विभाग आणि सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्था, कोलाड यांच्याशी संपर्क साधला. दोन्ही संस्थांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तपासादरम्यान आढळलेले ठसे हे प्रत्यक्षात बिबट्याचे असल्याची वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली. त्यामुळे बिबट्याचे बाहे गाव परिसरात वास्तव्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या घटनेनंतर नागरिकांच्या मनातील भीती दूर करण्यासाठी रोहा तालुका वन विभागाने तातडीने शोधमोहीम सुरू केली आहे. वन परिक्षेत्र अधिकारी महेंद्र दबडे, मेढा वनपाल सचिन ठाकूर, वनरक्षक शुभदा वरघडे आणि वनसेवक प्रकाश घडवले यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवली जात आहे. स्थानिक ग्रामस्थ आणि पोलिस यांच्याही सहकार्याने बिबट्याचा माग काढण्यासाठी सापळे, सीसीटीव्ही आणि रात्रीच्या गस्त पथकांचा वापर करण्यात येत आहे.
शोधमोहिमेसोबतच नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन वन विभागाकडून करण्यात येत आहे. तसेच रात्री एकटे फिरू नये, गुरेढोरे सुरक्षित ठिकाणी बांधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. गावागावात वन विभागाकडून जनजागृती मोहीम राबवली जात असून शाळा, ग्रामपंचायत वसाहतींमध्ये माहितीपत्रके वितरित केली जात आहेत. पोलिस पाटील मनोज थिटे यांनी सांगितले, की नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेली भीती दूर करण्यासाठी वन विभागाने अतिशय चांगली आणि तत्पर कारवाई केली आहे. गावातील नागरिकांनाही आता थोडासा दिलासा वाटू लागला आहे.
