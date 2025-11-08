केळकर विद्यालयात विधी साक्षरता आणि जनजागृती कार्यक्रम
अलिबाग, ता. ८ (वार्ताहर) : नॅशनल एज्युकेशन डेनिमित्त जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि अलिबागमधील चिंतामणराव केळकर विद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने विधी साक्षरता आणि जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन शुक्रवारी (ता. ७) करण्यात आले. हा उपक्रम चिंतामणराव केळकर विद्यालय, अलिबाग येथे पार पडला.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आणि सूत्रसंचालन विद्यालयाच्या शिक्षिका तृप्ती बोरे यांनी केले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आणि विधी साक्षरतेचे महत्त्व सांगितले. याप्रसंगी असिस्टंट एलईडीसीएस ॲड. पीयूष गडे यांनी नॅशनल एज्युकेशन डेचा संदर्भ सांगत मौलाना अबूल कलाम आझाद यांच्या शिक्षण क्षेत्रातील कार्याची आणि योगदानाची माहिती दिली. त्यांनी विद्यार्थ्यांना राइट्स ऑफ चिल्ड्रन म्हणजेच मुलांचे अधिकार, शिक्षणाचे मूल्य आणि त्याचा व्यक्तिमत्त्व विकासावर होणारा परिणाम याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. यानंतर डेप्युटी चीफ एलईडीसीएस ॲड. मनीषा नागावकर यांनी विद्यार्थिनींना पोक्सो कायदा, बालविवाह प्रतिबंध कायदा तसेच महिलांवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायदा याविषयी मार्गदर्शन केले. त्यांनी सांगितले की मुलींचे विवाहासाठी वय किमान १८ वर्षे आणि मुलांचे २१ वर्षे असावे. तसेच ११२ हा टोल-फ्री क्रमांक वापरून पोलिस आणि वैद्यकीय मदत कशी मिळवता येते तसेच कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमध्ये तक्रार कशी करावी याची माहिती दिली.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावर वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तेजस्विनी निराळे या होत्या. त्यांनी बालविवाहमुक्त भारत या संकल्पनेवर भर देत बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे महत्त्व विशद केले. बालविवाह घडवून आणणे किंवा प्रोत्साहन देणे हा गुन्हा असल्याचे सांगून त्यांनी विद्यार्थ्यांना ‘१०९८’ या चाइल्डलाइन क्रमांकावर तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन केले. तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्य, नागरिकांसाठी तसेच मुलांसाठी उपलब्ध मोफत कायदेशीर मदत आणि जनजागृती कार्यक्रमांची माहिती दिली. कार्यक्रमाला विद्यालयातील शिक्षिका तसेच विद्यार्थिनींची उपस्थिती मोठ्या संख्येने होती.
