नगरपरिषद निवडणुकीत आचारसंहितेचे पालन करा
नगर परिषद निवडणुकीत आचारसंहितेचे पालन करा
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे मुरूडकरांना आवाहन
मुरूड, ता. ८ (बातमीदार) : आगामी मुरूड नगर परिषद निवडणूक निर्भय, मुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात पार पडावी तसेच आचारसंहितेचे कोणतेही उल्लंघन होऊ नये, या उद्देशाने ७ नोव्हेंबर रोजी शांतता समितीची बैठक दर्या सारंग हॉल येथे पार पडली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान तहसीलदार आदेश डफळ यांनी भूषविले होते. मुरूड नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सचिन बच्छाव, निवडणूक निर्णय अधिकारी अनिकेत जगदाळे आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक परशुराम कांबळे हे प्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीत शहरातील विविध समाजघटकांचे प्रतिनिधी, शांतता समिती सदस्य, मोहल्ला समिती सदस्य, महिला दक्षता समिती सदस्य, ज्येष्ठ नागरिक तसेच सर्व राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. माजी नगराध्यक्ष स्नेहा पाटील, माजी नगरसेवक प्रमोद भायदे, संजय गुंजाळ, संदीप पाटील, मंगेश दांडेकर आणि हसमुख जैन यांसारखे मान्यवर उपस्थित होते. प्रास्ताविक करताना पोलिस निरीक्षक परशुराम कांबळे यांनी सांगितले, की आचारसंहितेचे पालन हे प्रत्येक उमेदवाराचे व नागरिकाचे कर्तव्य आहे. प्रचार सभा, रॅली, कोपरा सभा यांसाठी पोलिस परवानगी घेणे आवश्यक असून, रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत स्पीकर परवाना देण्यात येणार नाही. प्रचार साहित्यावर मुद्रकाचे नाव असणे बंधनकारक आहे. मतदारांना प्रलोभन देण्याचा प्रयत्न झाल्यास तत्काळ गुन्हा दाखल करण्यात येईल. मतदानपूर्व आणि निकालाच्या कालावधीत दारूबंदी लागू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
.............
मुख्याधिकारी सचिन बच्छाव यांनी नागरिकांमध्ये असलेल्या जातीय सलोख्याचे कौतुक करून शांततामय वातावरणात निवडणूक पार पाडण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
