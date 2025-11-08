हितेंद्र ठाकूर मैदानात!
वसई-विरारमध्ये थेट टक्कर
बविआसह भाजपची मोर्चेबांधणी
विरार, ता. ८ (बातमीदार) : लोकसभा आणि विधानसभेला बॅकफूटवर गेलेली बहुजन विकास आघाडी आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आक्रमक झाली आहे. बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष व माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकूर यांनी कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण केले असून, वसई-विरार परिसरात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगर पंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून, त्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि शेवटी महापालिकेची निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांत चिंचोटी तसेच वसईतील विविध ठिकाणी झालेल्या सभांना कार्यकर्त्यांचा आणि पदाधिकाऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद लाभला आहे. स्वतः हितेंद्र ठाकूर हे सभांमधून कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करीत आहेत. बहुजन विकास आघाडीला पुन्हा गतवैभव मिळवण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ वसई-विरार शहरात बहुजन विकास आघाडीचे निर्विवाद वर्चस्व राहिले आहे.
भाजपची आक्रमक भूमिका
अलीकडील विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवारांनी आघाडीला कडवी टक्कर देत सत्ता हिसकावून घेतली होती. या पराभवानंतर बविआसमोर नव्याने संघटन बांधणीचे आव्हान आहे. भाजपने वसई-विरार परिसरात आपले राजकीय पाय रोवण्यासाठी आक्रमक मोहीम सुरू केली आहे. विविध कार्यक्रम, सभा आणि कार्यकर्त्यांमधील संपर्क मोहिमेद्वारे भाजप मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
राजकीय द्वंद्व आणि समीकरणे
परिणामी स्थानिक राजकारणात आता भाजप विरुद्ध बहुजन विकास आघाडी अशी थेट चुरस निर्माण झाली आहे. राजकीय जाणकारांच्या मते, सध्याची परिस्थिती बविआविरोधात पूर्णतः प्रतिकूल नाही. ठाकूर यांचा वैयक्तिक प्रभाव, कार्यकर्त्यांवरील पकड आणि जनतेशी असलेले संबंध पाहता आघाडी पुन्हा मजबूत होऊ शकते; मात्र मतदारांचा बदललेला कल लक्षात घेता त्यांना नव्या दमाने आणि नव्या रणनीतीने राजकीय समीकरणे मांडावी लागतील. इतर पक्ष मात्र शांत भूमिकेत राहिल्याने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये लढत प्रामुख्याने भाजप आणि बहुजन विकास आघाडी यांच्यातच केंद्रित राहण्याची शक्यता आहे.
