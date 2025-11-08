मुलुंड पूर्वेतील वाहतूक समस्या सोडवा
मुलुंड पूर्वेतील वाहतूक समस्या सोडवा
मुलुंड, ता. ८ (बातमीदार) ः सध्या मुलुंडमध्ये दिवसेंदिवस वाहतूक समस्या गंभीर रूप धारण करीत असल्याचे दिसून येत आहे. दररोजच्या या त्रासाला मुलुंडकर कंटाळले असून, यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी मी मुलुंडकर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राहुल बाणावली यांनी केली आहे.
बाणावली यांनी मुलुंड वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बजरंग झेंडे यांची शुक्रवारी (ता. ७) भेट घेत एक लेखी निवेदन दिले. या निवेदनाद्वारे त्यांनी मुलुंड पूर्वेतील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची विनंती केली आहे. मुलुंड पूर्वेला महामार्गावरून आत येण्यासाठी आणि बाहेर पडण्यासाठी संध्याकाळी मुलुंडकरांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. मुलुंडमध्ये आत येण्यासाठी दुसऱ्या पर्यायी मार्गाची उपलब्धता करून द्यावी, जेणेकरून मुलुंडकरांना संध्याकाळच्या वाहतूक खोळंब्यातून दिलासा मिळेल. स्थानक परिसरातील वाहनतळ त्वरित सुरू करावा अथवा पार्किंगसाठी मुलुंड पूर्व स्थानकाजवळ व्यवस्था करावी, अशी विनंती त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.
