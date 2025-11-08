पालिकेकडून हवेतील धूलीकणांवर नियंत्रण
पालिकेकडून हवेतील धूलिकणांवर नियंत्रण
डस्ट सप्रेशन व्हेईकलद्वारे २४ तास फॉगिंग आणि स्वच्छतेची प्रभावी कार्यवाही
वाशी, ता. ८ (बातमीदार) ः नवी मुंबईत पावसाळ्यानंतर वाढलेल्या धुळीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छता आणि फॉगिंग मोहीम हाती घेतली आहे. पावसाच्या उघडीपीनंतर रस्त्यांकडेला साचलेली माती सुकून हवेतील धूलिकण वाढल्याने प्रदूषणाची पातळी वाढत आहे. यावर उपाय म्हणून महापालिकेने अत्याधुनिक डस्ट सप्रेशन व्हेईकल तसेच ब्रश आणि फ्लीपर मशीनच्या सहाय्याने सखोल स्वच्छता सुरू केली आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम सर्व विभागांमध्ये राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत नवी मुंबई महापालिकेकडे उपलब्ध असलेल्या पाच अत्याधुनिक डस्ट सप्रेशन वाहनांच्या मदतीने ठाणे - बेलापूर रोड, आम्र मार्ग, पाम बीच रोड, एआयडीसी क्षेत्र यांसारख्या प्रमुख रस्त्यांवर हवेत पाण्याचे सूक्ष्म फवारे सोडले जात आहेत. या प्रक्रियेमुळे हवेतील धूलिकण जमिनीवर बसतात आणि नंतर त्या ठिकाणांची ब्रशिंग सिस्टीमने सफाई केली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे या संपूर्ण मोहिमेसाठी शुद्ध केलेले प्रक्रियाकृत पाणी वापरले जात असून, पर्यावरणस्नेही दृष्टिकोनातून ही योजना राबवली जात आहे. या वाहनांच्या मदतीने केवळ रस्ते आणि पदपथच नव्हे, तर दुभाजकांवरील झाडांनाही हलके फवारे मारून त्यांवरील कार्बन व धुळीचे कण धुवून काढले जात आहेत.
ही पाच वाहने २४ तास तीन शिफ्टमध्ये कार्यरत असून, सकाळी ७ ते ३, दुपारी ३ ते ११ आणि रात्री ११ ते सकाळी ७ असे विभागनिहाय वेळापत्रकानुसार ठरावीक भागात कार्यवाही केली जाते. त्यामुळे दिवस-रात्र नवी मुंबईतील रस्ते स्वच्छ ठेवण्याचे आणि हवेतील धूळ नियंत्रित करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होत आहे. महापालिकेच्या या उपक्रमामुळे नवी मुंबईतील हवेची शुद्धता टिकून राहण्यास मदत होत असून, पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांनी या मोहिमेचे स्वागत केले आहे. हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ही कार्यवाही भविष्यातील आरोग्यदायी शहरनिर्मितीच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
