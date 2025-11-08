भावी नगराध्यक्ष, नगरसेवकांची कसोटी!
भावी नगराध्यक्ष, नगरसेवकांची कसोटी!
श्रीवर्धनमधील रखडलेली कामे पूर्ण करण्याचे आव्हान
श्रीवर्धन, ता. ८ (वार्ताहर) : कोविडचे संकट, त्यानंतर प्रभाग पद्धतीत बदल, सत्ताबदल, पुन्हा प्रभाग पद्धतीत बदल, त्यातच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि या सर्वात सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई या विविध कारणांमुळे गेल्या चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पार पाडणे शक्य नसल्यामुळे मुदत संपल्यानंतर २०२१मध्ये श्रीवर्धन नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.
चार वर्षांनंतर आता नगर परिषद निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अनेक इच्छुक उमेदवारांनी समाजसेवेचे व्रत अवलंबले आहे. आता थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवड होणार असल्याने आजी-माजी लोकप्रतिनिधी मतदारांमध्ये आपल्या बाबतीत काय चर्चा सुरू आहेत, हे जाणून घेत आहेत. अनेक समस्यांच्या निराकरणासाठी श्रीवर्धन नगर परिषद नगराध्यक्ष व नगरसेवकाची खुर्ची ही ‘काटेरी खुर्ची’ ठरणार आहे. श्रीवर्धनमधील मूलभूत समस्या आणि नागरी समस्यांचा अभ्यास केल्यास नवीन नेतृत्वासमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत.
वाहतूक कोंडी
श्रीवर्धन येथे वारंवार होणारी वाहतूक कोंडी. यावर पर्याय म्हणून शहरातील रस्ता रुंदीकरण अथवा अनेक वर्षे रखडलेला शहरात येण्या-जाण्यासाठी पर्यायी रस्ता पूर्ण करणे.
अनधिकृत बांधकाम
शहरात झालेली आणि होत असलेली अनधिकृत बांधकामे रोखणे.
पाणीपुरवठा
कोट्यवधींचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प होऊनही शहरात अनेक वेळा गढूळ पाणीपुरवठा. वारंवार फुटणाऱ्या जलवाहिन्या. शहरातील टोकाला असलेल्या घरांपर्यंत पाणीपुरवठा होत नाही, परंतु पाणीपट्टी वसुलीसाठी नगर परिषद कर्मचारी वेळेत हजर होतात.
रस्त्यांची दुरवस्था
शहरातील अनेक रस्त्यांची दुरवस्था असून, अनेक ठिकाणी रस्त्यांचे पिचिंग कोसळलेल्या अवस्थेत आहे.
मोकाट जनावरे
नागरिकांची सर्वात मोठी समस्या आहे ती उनाड घोडे, ढोरे आणि श्वान. श्वानांचे निर्बीजीकरण करणे ही नगर परिषदेची रेंगाळलेली योजना आहे. घोडे व ढोरे पकडण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. ज्या जागेवर मोकाट गुराढोरांसाठी नगर परिषदेचा कोंडवाडा होता त्या जागेवर नगर परिषदेचे चार खोल्यांचे वातानुकूलित पर्यटक निवास बांधले आहे.
नागरी सुविधांचा अभाव
नाट्यप्रेमी, कला रसिकांसाठी नाट्यगृह, नवोदित खेळाडूंना सरावासाठी क्रीडा संकुल आणि पर्यटकांच्या वाहनांसाठी वाहनतळ यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधांची निर्मिती करणे.
