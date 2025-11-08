पालिका कार्यालयाबाहेर मतदार याद्यांची होळी
''मविआ''चा हल्लाबोल; प्रभागनिहाय यादी न मिळाल्याने संताप
अंबरनाथ, ता. ८ (वार्ताहर): अंबरनाथ नगरपालिकेच्या निवडणुकीपूर्वीच मतदार याद्यांतील गोंधळाने शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. निवडणूक आयोगाचे आदेश असतानाही अंतिम मतदार यादी आणि प्रभागनिहाय यादी वेळेत प्रसिद्ध करण्यात पालिका प्रशासनाला अपयश आल्यामुळे, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी संतप्त झाले. त्यांनी थेट पालिका कार्यालयावर धडक देत ठिय्या आंदोलन केले आणि मतदार याद्यांची होळी करून आपला संताप व्यक्त केला.
नगरपालिकेच्या निवडणुकीची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करताना, त्यात तब्बल ३२ हजार मतदारांचे इतर प्रभागात स्थलांतर झाल्याचा गंभीर घोळ समोर आला होता. मनसेचे शैलेश शिर्के, शिवसेना (उबाठा) चे अजित काळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाचे सलीम खान आणि अन्य महाविकास आघाडीच्या तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनीही ही चूक पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. यानंतर यादी दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले, मात्र अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध न झाल्यामुळे गोंधळाची स्थिती कायम राहिली.
प्रशासनाने अंतिम यादीऐवजी प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यावर ती त्वरित उपलब्ध करून दिली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, शनिवारी (८ नोव्हेंबर) पालिका कार्यालयात महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रभागनिहाय यादी उपलब्ध झाली नाही. प्रभागनिहाय मतदार याद्या ''सिस्टममध्ये अपलोड'' न केल्यामुळे विरोधकांचा संताप अनावर झाला. तसेच जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या पदाधिकाऱ्यांना अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. त्यानंतर संतप्त झालेल्या महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालिका कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन करत मतदार याद्यांची होळी केली.
चौकशीची मागणी
आंदोलकांनी मतदार यादीमधील हा संपूर्ण घोळ नेमका कोणामुळे झाला, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विरोधकांनी पालिका प्रशासनावर मतदार यादीत हेराफेरी करण्यासाठी जाणूनबुजून विलंब करत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. यावेळी मनसेचे शैलेश शिर्के, विशाल गायकवाड, शिवसेना ठाकरे गटाचे अजित काळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाचे सलीम खान, काँग्रेसचे मिलिंद पाटील, उमेश पाटील व अन्य स्थानिक नेते व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
