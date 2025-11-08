विसरलेली सोन्याची बॅग रिक्षा चालकाने केली परत
विसरलेली बॅग रिक्षाचालकाने केली परत
नवी मुंबई, ता. ८ (वार्ताहर) ः वाशी-कोपरखैरणे मार्गावर रिक्षा चालवणाऱ्या संतोष शिर्के या रिक्षाचालकाने तब्बल १६ लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने असलेली बॅग मूळ मालकाला परत करून प्रामाणिकपणा दाखविला आहे. त्यांच्या या प्रामाणिक कृतीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
गुरुवारी (ता. ६) सायंकाळी वाशी-जुहूगावदरम्यान प्रवास करणारा एक प्रवासी सोन्याचे दागिने आणि कपड्यांची बॅग शिर्के यांच्या रिक्षात विसरला होता. रिक्षा रिकामी करताना संतोष शिर्के यांच्या नजरेस ही बॅग पडली. त्यांनी कोणताही विलंब न करता रिक्षा युनियन आणि स्थानिक पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिसांनी तत्काळ चौकशी सुरू करून मूळ मालकाचा शोध घेतला. अखेर तपासात जुहूगाव येथील रहिवासी संतोष मोतलिंग हे बॅगेचे मालक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांच्या आई काशी यात्रेवरून परत येताना ही बॅग रिक्षात विसरल्याचे समोर आले. बॅगेत मंगळसूत्र, अंगठ्या, पैंजण यांसारखे दागिने होते. त्याची एकूण किंमत सुमारे १६ लाख रुपये इतकी होती. संतोष शिर्के यांच्या प्रामाणिकपणामुळे हा सर्व ऐवज सुरक्षितपणे मालकाच्या ताब्यात परत मिळाला. रिक्षा युनियनने आणि पोलिसांनी संतोष शिर्के यांचा सन्मानपूर्वक सत्कार केला. त्यांच्या या कृतीमुळे सर्वसामान्यांमध्ये विश्वास आणि प्रामाणिकतेची भावना बळकट झाली असून, नवी मुंबईतील सर्व रिक्षाचालकांसाठी ते प्रेरणादायी आदर्श ठरले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.