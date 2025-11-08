शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्या
मुरबाड, ता. ८ (वार्ताहर) : राष्ट्रीय रिपब्लिकन पक्षाच्या राज्यव्यापी कार्यकर्ता-पदाधिकारी शिबिरात विविध ठराव संमत करण्यात आले. शिर्डी येथे पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अण्णासाहेब कटारे यांच्या अध्यक्षतेखाली हे शिबिर पार पडले. या वेळी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी आणि राज्यातील सर्व बेघर कुटुंबांना त्वरित घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीबाबत सरकारने जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी असल्याचे सांगत, हेक्टरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी, असा ठराव मांडण्यात आला. तसेच राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था बिघडली असून सरकारने त्वरित उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आगामी निवडणुका ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात, असा ठराव शिबिरात पारित करण्यात आला. शिबिराला शेषराव गणवीर, विठ्ठल चौधरी, विजय राज पगारे, शांताराम थोरे, सचिन नांगरे, सचिन साबळे, राज्य सचिव आर. बी. जगताप, पांडुरंग अहिवळे, दीपक भालेराव, अशोक निमसरकार, भूषण पगारे, नानासाहेब केदारे, सुनील करंजे, तुषार वाघ, चंद्रकांत निकम, महावीर संकलेचा, योगेश पोळ, बबन वाघ, शिवाजीराव गायकवाड, गणेश कोतवाल, मनोज देहाडे उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक बिपीन कटारे यांनी केले, तर अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष सुनील जगताप यांनी आभार मानले.
