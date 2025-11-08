लोखंडी सळई विक्रीचा काळाबाजार
भिवंडी, ता. ८ (वार्ताहर) : भिवंडी ग्रामीण भागातील महामार्गांवर अवैध धंदे सुरू आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर कोनगाव पोलिसांनी राजनोली येथे पहाटेच्या सुमारास केलेल्या कारवाईत तब्बल चार ट्रकसह आठ टन लोखंडी सळई जप्त केल्या. या कारवाईत एक कोटी ११ लाख पाच हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. याप्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राजनोली नाका परिसरातील प्रथमेश कम्पाउंडमधील ‘आरमॅक्स लॉजिस्टिक सेंटर’मधून ट्रकचालक सळई चोरी करून काळ्या बाजारात विक्री करत असल्याची माहिती कोनगाव पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार ६ नोव्हेंबरला पहाटे सव्वा पाचच्या सुमारास छापा टाकण्यात आला. कारवाईदरम्यान ट्रकचालक शिवम गुप्ता, विपीन यादव, राममिलन वर्मा आणि एका फरार चालकाने मध्यस्थ मनु यादव आणि त्याच्या चार सहकाऱ्यांच्या मदतीने सळईची काळाबाजारात विक्री करत असल्याचे उघड झाले. पोलिसांनी घटनास्थळावरून चार ट्रक, ४५ टन लोखंडी सळई, चोरी करून ठेवलेली ८,१३० किलो वजनाची सळई असा एकूण एक कोटी ११ लाख रुपयांचा माल जप्त केला. याप्रकरणी पोलिस हवालदार अरविंद गोरले यांच्या तक्रारीवरून कोनगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.
