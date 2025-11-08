खावडा कंपनीच्या मजुरी शेतकऱ्यांना विरोध
वज्रेश्वरी, ता. ८ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यात २० गावांमधून जाणाऱ्या खावडा टॉवर लाईन प्रकल्पाविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण चिघळत आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कंपनी मजुरी करत शेतकऱ्यांच्या शेतात काम करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये फूट पडत आहेत; मात्र तालुक्यातील शेतकरी एकत्रित झाले असून कंपनीचे मजुरी शेतकरी खपून घेणार नाहीत, असा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक भगवान सांबरे यांनी दिला आहे
तालुक्यातील अनेक गावांमधून यापूर्वी विविध प्रकल्प गेले आहेत. त्यांचा मोबदला आजतागायत समाधानकारक मिळालेला नाही. त्यामुळे नव्या प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अविश्वास आहे. आता पुन्हा शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी संघर्ष समितीमार्फत ठाम भूमिका घेण्यात आली आहे, असे सांबरे म्हणाले. शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीचा योग्य आणि समतोल मोबदला मिळावा यासाठी लढा सुरू आहे. येऊ घातलेल्या खावडा टॉवर लाईन प्रकल्पाला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. गुरुवारी प्रांत कार्यालयात झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपली मते मांडून निवेदन सादर केले. सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
कंपनी-शेतकऱ्यांत संघर्षाची शक्यता
‘जो भाव नोऱ्याला, तोच भाव कॉरिडॉरला’ अशी मागणी संघर्ष समितीने केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत मोजणी व्यतिरिक्त कोणतेही काम करू नये, असा इशारा कंपनीला देण्यात आला आहे. तसेच मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर कंपनी आणि शेतकरी यांच्यात संघर्ष होण्याची शक्यताही समितीकडून वर्तवण्यात आली.
