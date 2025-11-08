रस्त्यांची निगराणी करणार कोण?
भरत उबाळे : सकाळ वृत्तसेवा
शहापूर, ता. ८ : सरकारने मैल कामगार भरती कायमची बंद केल्याने शहापूर तालुक्यातील ५२७ गावपाड्यांना जोडणारे रस्ते; तसेच १४ जिल्हा महामार्ग झाडे व झुडपांनी व्यापलेले आहेत. या रस्त्यांची निगराणी करण्यासाठी मैल कामगार उपलब्ध नसल्यामुळे वाहनधारक आणि प्रवाशांना मोठी गैरसोय होत आहे.
पूर्वी जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मैल कामगार पावसाळा संपल्यानंतर रस्त्यांची साईडपट्टी स्वच्छ करून सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करत असत. मात्र, आता भरती बंद असल्याने रस्त्यांच्या कडेला झाडे, झुडपे आणि तण वाढल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला आहे. परिणामी, वळणांवर अपघाताचे प्रमाण वाढले आहेत. तालुक्यातील अनेक लहान-मोठ्या रस्त्यांवर पावसामुळे झुडपे आणि झाडे उगवली आहेत. रात्रीच्या वेळी प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना या झाडाझुडपांचा अंदाज न आल्याने अनेकदा अपघात घडत आहेत. प्रशासनाने याकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे.
पूर्वी मैल कामगार रस्त्याच्या कडेला असलेली झाडे, झुडपे अंगमेहनतीने काढत असत; तसेच रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये माती व खडी टाकून तात्पुरती देखभाल करायचे. मात्र, सध्या त्यांची संख्या कमी झाल्याने साईडपट्ट्या झुडपांनी व्यापल्या आहेत.
भरतीअभावी समस्या गंभीर
बांधकाम विभागाकडे सुमारे ५२७ गाव-पाड्यांतील रस्ते आहेत. सध्या केवळ सात मैल कामगार कार्यरत आहेत. अनेक वर्षांपासून भरती न झाल्याने समस्या गंभीर झाल्या आहेत, असे जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागाचे उपविभागीय अभियंता व्ही. एस. वीर म्हणाले.
----
भरती बंद असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील बहुतेक मैल कामगार सेवानिवृत्त झाले आहेत. सध्या १४ जिल्हा महामार्गांसाठी केवळ दहा ते बारा मैल कामगार कार्यरत आहेत.
- बळवंत कांबळे, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शहापूर
शहापूर : मैल कामगारांची संख्या घटल्याने रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे.
