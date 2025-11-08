शेतकऱ्यांच्या जीवनात गटशेतीमुळे सकारात्मक बदल
मुरबाड, ता. ८ (वार्ताहर) : कृषी विभाग, पाणी फाउंडेशन आणि कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘सत्यमेव जयते फार्मर कप’ तालुकास्तरीय अधिकारी-कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यशाळा मुरबाड येथील अविनाश बोंबे सभागृह, वनपरीक्षेत्र अधिकारी कार्यालयात पार पडली. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला तालुका कृषी अधिकारी संदीप केणे यांनी पाणी फाउंडेशनच्या उपक्रमाविषयी माहिती देत मार्गदर्शन केले. त्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी (अंबरनाथ) क्षीरसागर यांनीही शेतकऱ्यांना प्रेरणादायी सूचना दिल्या.
कार्यशाळेत पाणी फाउंडेशनचे तज्ज्ञ संदेश कारंडे, प्रशिक्षक अवधूत गुरव आणि लहुराज दरेकर यांनी ऑडिओ-व्हिडिओच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी गटशेतीचे फायदे स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन गटशेती केली, तर त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडू शकतो. कृषी विभागाचे कर्मचारी कोच म्हणून शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करत राहिले, तर उत्पन्नवाढ आणि जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाला कल्याण उपविभागाचे कृषी अधिकारी अशोक गायकवाड, सर्व उपकृषी अधिकारी मुरबाड व अंबरनाथ, सहाय्यक कृषी अधिकारी, सहाय्यक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक (आत्मा) आणि काही गटशेती करणारे शेतकरी उपस्थित होते. कार्यशाळेद्वारे ‘पाणी फाउंडेशन’च्या माध्यमातून शाश्वत शेती, गटआधारित उत्पादन आणि जलसंवर्धनाबाबत अधिकारी व शेतकऱ्यांना मौल्यवान मार्गदर्शन मिळाले.
