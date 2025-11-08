साफसफाईवरून शेजाऱ्यांची हाणामारी!
साफसफाईवरून शेजाऱ्यांची हाणामारी!
मानपाडा परिसरात दोघांविरोधात गुन्हा दाखल
ठाणे, ता. ८ : मानपाडा परिसरात घराबाहेरील साफसफाई करण्यावरून शेजारी एकमेकांशी भिडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या वादातून एका शेजारीने चक्क बांबूने दुसऱ्या शेजाऱ्याच्या डोक्यावर प्रहार केला. याप्रकरणी दोन्ही गटांतील दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केल्याची माहिती चितळसर पोलिसांनी दिली आहे.
व्यवसायाने शेफ असलेले पंकज सिंग (३१) हे त्यांचे रूममेट दिगंबर रावत (३०), दीपक बिस्त (२५) आणि मुकेश कुमार (२४) या तीन मित्रांसह मानपाडा परिसरातील एमएमआरडीए बिल्डिंग नं ०३ येथे दोन महिन्यांपासून राहत आहेत.
गुरुवारी तक्रारदार पंकज सिंग यांची सुट्टी असल्याने ते हॉटेलमध्ये जेवण करून घरी आले. त्यानंतर त्यांच्या रूमसमोर आले असता शेजारी राहणाऱ्या साहिल ठाकूर (३०) यांनी त्यांना रूमच्या समोरील जागा साफसफाई करण्यास सांगितले. पंकज सिंग यांनी साफसफाई करण्यास नकार देताच साहिल ठाकूरने त्यांना शिवीगाळ केली. त्याचवेळी तक्रारदाराचे रूममेट दिगंबर रावत बाहेर आले. साहिल आणि त्याच्या एका मित्राने दिगंबर रावत यांना हाताने मारहाण केली.
साहिल ठाकूरने हातातील बांबूने पंकज सिंग यांच्या डोक्याच्या मागील बाजूस, डाव्या हाताला तसेच बाहेर आलेल्या दिगंबर रावत यांच्या पाठीवर, डाव्या हाताला आणि पोटाला मारहाण करून दुखापत केली.
पंकज सिंग यांच्या डोक्यातून रक्त येत असल्याने त्यांनी तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात जाऊन उपचार घेतले. त्यानंतर त्यांनी पोलीस ठाण्यात येऊन मारहाण करणाऱ्या शेजारील दोघांविरोधात तक्रार दिली. याप्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास चितळसर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील वरुडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
