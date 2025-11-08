भिवंडीत २७ लाखांच्या गुटख्यासह ट्रक जप्त
भिवंडीत २७ लाखांच्या गुटख्यासह ट्रक जप्त!
भिवंडी, ता. ८ (वार्ताहर): भिवंडी शहर व ग्रामीण परिसरात प्रतिबंधित गुटखा विक्री सर्रासपणे सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. निजामपूर पोलिसांनी अशाच अवैध विक्रीसाठी वाहतूक करत असलेला २७ लाख ३० हजार ६०० रुपयांचा गुटखा आणि ९ लाख रुपये किंमतीचा ट्रक असा एकूण ३६ लाख ३० हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
चालक मोहम्मद युसुफ सरीफ शेख (वय ३२, रा. मुंब्रा कौसा) हा आपल्या ट्रकमध्ये प्रतिबंधित गुटखा विक्रीसाठी घेऊन येत असल्याची माहिती निजामपूर पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिस पथकाने शुक्रवारी (ता. ७) सकाळी ६.५० वाजताच्या सुमारास वंजारपट्टी नाका ते कल्याण नाका दरम्यान उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर संशयित ट्रक अडवला. तपासणीदरम्यान या ट्रकमध्ये २७ लाख ३० हजार ६०० रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा आढळून आला. या प्रकरणी पोलिसांनी तातडीने ट्रकचालक मोहम्मद युसुफ सरीफ शेख याला अटक केली आहे.
