अटल सेतूची डागडुजी सुरू
‘एमएमआरडीए’कडून टप्प्याटप्प्याने काम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः धुवाधार पावसामुळे अटल सेतूवर ठिकठिकाणी नुकसान झाले होते. त्याची दखल घेत एमएमआरडीएने मास्टिक डांबर वापरून तात्पुरती डागडुजी केली होती; मात्र आता पाऊस थांबल्याने ‘एमएमआरडी’ने या मार्गावर आवश्यकतेनुसार पुनर्पृष्ठीकरण काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे अटल सेतूच्या रस्त्याची मजबुती आणि टिकाऊपणा वाढणार आहे. हे काम नियमित वाहतूक सुरू ठेवून टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केले जाणार असल्याची माहिती ‘एमएमआरडीए’कडून देण्यात आली.
मुंबईकरांना सहजपणे पुण्याच्या दिशेने जाता यावे, वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागू नये म्हणून एमएमआरडीएने तब्बल २१ किलोमीटर लांबीचा शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू उभारला असून त्याला वाहनधारकांकडून पसंती दिली जात आहे. दरम्यान, पावसामुळे या मार्गावर नवी मुंबईच्या वाहिनीवर खड्डे निर्माण झाले होते. ते तत्काळ बुजवत वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली; मात्र आता पावसाळा संपल्याने एमएमआरडीएने अटल सेतूवर व्यापक पुनर्पृष्ठीकरण काम सुरू केले आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात तिसरी आणि चौथ्या मार्गिकेचे पुनर्पृष्ठीकरण केले जाईल. त्यानंतर उर्वरित दोन वाहिन्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना सुसाट प्रवास करता येणार आहे. आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम केले जात आहे. दरम्यान, प्रकल्पाचा दोषदायित्व कालावधी अद्याप संपलेला नसल्याने त्याचा भार कंत्राटदारावरच पडणार आहे.
