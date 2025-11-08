वर्सोवा पुलावर अवजड वाहन बंद पडल्याने घोडबंदर मार्ग गेला कोंडीत
वर्सोवा पुलावर अवजड वाहन बंद
घोडबंदर मार्ग वाहतूक कोंडीत
ठाणे शहर, ता. ८ (बातमीदार) : वर्सोवा पुलाजवळ शनिवारी (ता. ८) पहाटे एक अवजड वाहन बंद पडल्याने घोडबंदर मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. ही कोंडी वर्सोवा ते कासारवडवलीपर्यंत पोहोचली होती. पहाटे ४:३० वाजता सुरू झालेली ही वाहतूक कोंडी सकाळी नऊ ते दहा वाजेपर्यंत कायम राहिली.
वर्सोवा पुलाजवळ शनिवारी (ता. ८) पहाटे अवजड वाहन बंद पडल्याने घोडबंदर मार्गाला वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. वर्सोवा ते कासारवडवलीदरम्यान वाहनांच्या रांगा लागल्याने ठाण्याहून घोडबंदरच्या दिशेने जाणाऱ्या प्रवाशांचे हाल झाले. या बंद वाहनाचा फटका भाईंदर, बोरिवली, वसईकडे जाणाऱ्या वाहनांनादेखील झाला. दहिसर टोलनाक्यापर्यंत वाहतूक कोंडी झाली. वाहतूक कोंडी दहिसर टोलनाक्यापर्यंत पोहोचली होती. काही हलक्या वाहनांच्या चालकांनी विरुद्ध दिशेने वाहने चालवल्याने कोंडीत आणखी भर पडली. ठाणे आणि भाईंदर वाहतूक पोलिसांनी अथक प्रयत्नांनंतर काही वेळातच कोंडी नियंत्रणात आणली. घोडबंदर मार्गावर रात्रीच्या रस्ता रुंदीकरण आणि मेट्रो कामांमुळे तसेच अवजड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे एखादे वाहन बंद पडल्यास मोठी कोंडी होते.
