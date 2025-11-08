डिजिटल अरेस्टचा भयानक फास! खारघरमधील सेवानिवृत्त दाम्पत्याला ४५ लाखांचा गंडा
खारघरमधील ज्येष्ठ नागरिकाला लाखोंचा गंडा
डिजिटल अरेस्टचा बनाव, पोलिस अधिकारी, ईडीच्या नावाचा वापर
नवी मुंबई, ता. ८ (वार्ताहर) : खारघर येथे राहणाऱ्या सेवानिवृत्त दाम्पत्याला डिजिटल अरेस्टची बतावणी करून ४४ लाख ९१ हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचे उघड झाले आहे. या सायबर टोळीने पोलिस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील आणि ईडीच्या नावाचा वापर केला. त्या दाम्पत्याला भीती दाखवून ऑनलाइन पद्धतीने लाखो रुपये उकळले. खारघर पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
१५ ऑक्टोबरला सायबर टोळीने ७८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला संपर्क साधला. डेटा प्रोटेक्शन बोर्डातून शर्मा बोलत असल्याचे भासविले. त्यांच्या विरोधात नाशिकमधील काही लोकांकडून पैसे उकळल्याच्या तक्रारी मिळाल्याचे त्यांना सांगितले. तसेच नाशिकमधील रोड्रिग्स नावाच्या एका व्यक्तीने त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केल्याचे सांगितले. टोळीतील दुसऱ्याने पोलिस अधिकारी हेमराज कोहली असल्याचे भासवून या ज्येष्ठ नागरिकाला तपासामध्ये सहकार्य करण्यास सांगितले. सहकार्य न केल्यास अटक करण्याची धमकी दिली.
सात वर्षांची शिक्षेची भीती
या टोळीने दाम्पत्याला मोठ्या शिक्षेची भीती दाखवून विश्वासात घेतले. तसेच त्यांनी सहकार्य केले नाही, तर त्यांना सात वर्षांची शिक्षा किंवा जन्मभर तुरुंगवास होईल अन्यथा पाच कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागेल, अशी भीती घातली.
विश्वास नांगरे पाटील यांच्या नावाने व्हिडिओ कॉन्फरन्स
या धक्कादायक परिस्थितीत आरोपींनी या ज्येष्ठ नागरिकाला पोलिस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर बोलणे करून देण्याचा बनाव केला. तसेच त्यांना वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या नावाचे बँक खाते क्रमांक देत त्या खात्यांवर विविध रकमा जमा करण्यास सांगितले. पैसे जमा झाल्यावर त्यांना ईडीकडून पोहोच पावती असल्याचे भासवून ती व्हॉट्सॲपवर पाठवली.
ठार मारण्याची धमकी
सायबर टोळीने या ज्येष्ठ नागरिकाला डिजिटल अरेस्ट करण्यात आल्याचे सांगून हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास त्यांचे लोक त्यांना ठार मारतील, अशी थेट धमकी दिली.
