विक्रोळीतील महात्मा फुले रुग्णालयाच्या पूनर्विकासाचा राजकीय श्रेयवाद

विक्रोळीतील महात्मा फुले रुग्णालयाच्या पुनर्विकासाचा राजकीय श्रेयवाद
दोन्ही शिवसेना ठाकल्या आमने-सामने
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ ः विक्रोळी येथील महात्मा फुले रुग्णालयाचा पुनर्विकास गेली अनेक वर्षे रखडला आहे. हे रुग्णालय बंद असल्याने स्थानिकांची परवड होत आहे. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता या रुग्णालयाच्या पुनर्विकासाचे श्रेय घेण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू झाली आहे. दोन्ही शिवसेना आता एकमेकाविरुद्ध उभ्या ठाकल्याचे चित्र आहे.
रुग्णालयाच्या विकासासाठी आज (ता. ८) दोन्ही शिवसेनांनी विक्रोळीमध्ये आंदोलन केले. शिंदे गटाच्या माजी नगरसेविका सुवर्णा करंजे, माजी महापौर दत्ता दळवी, माजी नगरसेवक उपेद्र सावंत यांनी आंदोलन केले. त्यांनी रुग्णालयाच्या दिरंगाईला स्थानिक आमदार जबाबदार असल्याचा आरोप केला, तर शिवसेना (ठाकरे) रश्मी पहुडकर, उपविभाग प्रमुख शेखर जाधव, परम यादव यांनी त्यांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. यामुळे विक्रोळीत या दोन्ही आंदोलनामुळे काहीसा तणाव होता.
पुनर्बांधणीच्या नावाखाली हे रुग्णालय गेल्या काही वर्षांपासून बंद करण्यात आले आहे. टागोरनगरमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयाच्या इमारतीत या रुग्णालयाला स्थलांतरित केले आहे. त्यामुळे कन्नमवार नगरमधील रुग्णांना एक ते दीड किलोमीटर पायपीट करावी लागते. त्यामुळे हे रुग्णालय त्वरित सुरू करा, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्ष करीत आहेत. आता पालिका निवडणूक आल्याने या मागणीला जोर आला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि मनसे यांसारखे पक्ष रुग्णालयाच्या कामातील दिरंगाईवर तीव्र आक्षेप घेत आहेत आणि नागरिकांच्या गैरसोयीबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. रुग्णालयाच्या पुनर्बांधणीच्या कामावरून दोन्ही शिवसेनेत श्रेयवादाचा संघर्ष निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसेनेदेखील हे रुग्णालय त्वरित सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे या रुग्णालयाच्या कामाला वेग आला आहे. स्थानिक आमदारांनी काही केले नाही. या विभागातील अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. त्याबाबत आपण काय, नागरिकांची परवड आहे.
दत्ता दळवी,
माजी महापौर, शिवसेना (शिंदे)
महात्मा फुले रुग्णालयाच्या पुनर्विकासासाठी तत्कालीन पालिका आयुक्त, म्हाडाचे अधिकारी, तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यासोबत स्थानिक आमदार सुनील राऊत यांनी पत्रव्यवहार तसेच सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. शिंदे गट वेगळा झाला नसता तर हॉस्पिटलचे काम वेगात झाले असते.
सुनील ठिक, निरीक्षक, विक्रोळी विधानसभा, शिवसेना (ठाकरे)
