पतीचा खून करून मृतदेह उल्हास नदीत फेकला!
प्रियकराच्या मदतीने पतीचा खून
बदलापूरमध्ये उघडकीस आली धक्कादायक घटना
बदलापूर, ता. ८ (बातमीदार) : बदलापूर पश्चिम येथील किसन परमार (वय ४४) या व्यक्तीचा खून त्याची पत्नी मनीषा परमार (वय ४०) हिने तिचा प्रियकर लक्ष्मण भोई (वय ३६) याच्या मदतीने केल्याची घटना घडली आहे. या खुनानंतर मृतदेह उल्हास नदीत फेकण्यात आला होता. बदलापूर पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे.
मनीषा आणि लक्ष्मण यांच्यातील प्रेमसंबंधांवरून किसन परमार यांच्याशी सतत वाद होत होते. या वादातूनच मनीषा आणि लक्ष्मण यांनी मिळून खुनाचा कट रचला. दोघांनी मिळून ७ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री १ वाजताच्या सुमारास किसन यांचा दोरीने गळा आवळून खून केला. खुनानंतर मृतदेह पुरावे नष्ट करण्याच्या हेतूने मृतदेह वालीवली पुलाजवळून उल्हास नदीत फेकून देण्यात आला. हत्येसाठी वापरलेली दोरीही नदीत टाकली. दुसऱ्या दिवशी नदीत मृतदेह तरंगताना दिसल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला. मृतदेह किसन परमार यांचा असल्याचे स्पष्ट झाले आणि तपासात मनीषा व लक्ष्मण यांनीच हा गुन्हा केल्याचे उघड झाले. मृत किसन परमार यांचे मोठे भाऊ नरेश परमार यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी मनीषा आणि लक्ष्मण यांना अटक केली आहे. वैवाहिक वादातून घडलेल्या या हत्येमुळे बदलापूर परिसरात खळबळ उडाली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.