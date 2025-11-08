दारू पिऊन आरडाओरडा तिघांवर गुन्हा दाखल
दारू पिऊन आरडाओरडा केल्याप्रकरणी गुन्हा
ठाणे: ठाण्यातील भीमनगर गार्डन येथे रात्री अकरा वाजण्याच्या सुमारास दारू पिऊन आरडाओरडा करणे तीन मित्रांना महागात पडले आहे. वर्तकनगर येथील सोनु हरबहादुर सिंग (२९), शुभम कैलास येडे (१९) आणि सुमित शिषपाल करोतीया (१९) यांच्याविरोधात वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांनी मद्यप्राशन केल्याचे वैद्यकीय तपासात समोर आल्याची माहिती वर्तकनगर पोलिसांनी दिली.
रिक्षाचालकाचे फोडले डोके
ठाणे: वर्तकनगर नाक्यावर एका रिक्षाचालकाने दुसऱ्या रिक्षाचालकाचे डोके बांबूने फोडले. याप्रकरणी विजय नगर येथील राज नामक रिक्षाचालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून ही घटना गुरुवारी (ता. ६) रात्री दहाच्या सुमारास घडली. तर अमोल नलावडे (४५) असे जखमी रिक्षाचालकाचे नाव आहे. अशी माहिती वर्तकनगर पोलिसांनी दिली.
दुचाकीस्वार जखमी
ठाणे: ऑर्डरचा डबा घेवून दुचाकीवरून निघालेले मेस व्यावसायिक कुणाल वैद्य (४५) यांच्या दुचाकीला समोरून आलेल्या अनोळखी दुचाकीस्वाराने धडक दिली. या अपघातात वैद्य यांच्या उजव्या पायाच्या पंजाला दुखापत झाला असून उजव्या हाताची कंरगळीला मार लागला. हा प्रकार बुधवारी (ता. ५) सकाळी सव्वा नऊच्या कासारवडवली, हावरे सिटी रोडवर घडला. याप्रकरणी अनोळखी दुचाकीस्वाराविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याची कासारवडवली पोलिसांनी दिली.
