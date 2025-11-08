सिडकोच्या खारघरमधील घरे सीआरझेड हद्दीत
सिडकोची खारघरमधील घरे सीआरझेड हद्दीत
पर्यावरणप्रेमींच्या तक्रारीनंतर चौकशीचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ८ ः पंतप्रधान निवासअंतर्गत खारघर येथे खाडी क्षेत्राजवळ प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. यामुळे सुमारे १० हजार घरे सीआरझेड हद्दीचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार समोर आली आहे. नॅटकनेक्ट फाउंडेशनतर्फे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे ही तक्रार करण्यात आली आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन संबंधित मंत्रालयाने सीआरझेडकडे चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सिडकोतर्फे खारघर येथे सुरू असलेले घरांचे बांधकाम खारफुटी आणि भरती-ओहोटीच्या रेषेजवळ असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. येथे सुमारे १० हजार कुटुंबे आणि लहान व्यापाऱ्यांना निवासस्थाने देणात येणार आहेत. हा प्रकल्प भरती-ओहोटीच्या धोक्यात असलेल्या क्षेत्रात आला आहे. बांधकामाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करताना समुद्राच्या पातळीत वाढत्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे भविष्यातील रहिवाशांना भरतीच्या पाण्याचा धोका निर्माण होईल, अशी भीती नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे केलेल्या तक्रारीत व्यक्त केली आहे.
नॅटकनेक्टने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून मानसरोवर आणि खारघर येथील पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या घरांच्या संरक्षण भिंत ही खारफुटीपासून फक्त आठ ते २५ मीटर अंतरावर असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीसाठी खारफुटीच्या परिसंस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी परिणामांचा अहवाल सिडकोने तयार केला नसल्याचा दावा नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी केला आहे. नैसर्गिक भरती-ओहोटीच्या रेषेजवळ बांधकामे केल्याने पाण्याच्या प्रवाहाचे स्वरूप बदलेल. पाण्यामुळे नवे मार्ग सापडतील आणि त्यामुळे जवळपासच्या भागात पूर येऊ शकतो, अशी भीती खारघर हिल्स अँड वेटलँड्स फोरमच्या संयोजक ज्योती नाडकर्णी यांनी व्यक्त केली आहे. नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने केलेल्या तक्रारीवर केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीला या प्रकरणाचा तपास करण्यास सांगितले आहे.
