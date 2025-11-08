मंगळवारी महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीची आरक्षण सोडत होणार
पालिका निवडणुकीची मंगळवारी आरक्षण सोडत
तुर्भे, ता. ८ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५च्या आरक्षण सोडतीची तयारी पूर्ण झाली आहे. पालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत ११ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजता वाशी येथील विष्णूदास भावे नाट्यगृहात होणार आहे. आयुक्तांनी उपायुक्त ललिता बाबर यांच्यासह तीन उपायुक्त, मुख्य लेखा परीक्षक, शहर अभियंता तसेच इतर अधिकारी आणि २५ वरिष्ठ लिपिक यांची या कामासाठी नेमणूक केली आहे. अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला), नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सोडत काढण्यात येणार आहे. तसेच आरक्षणाचे प्रारूप १७ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध करून २४ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवण्यात येणार आहेत. पालिका मुख्यालय, निवडणूक विभाग किंवा संबंधित प्रभाग कार्यालयाचे मुख्यालय येथे या सादर करता येणार आहेत. दाखल झालेल्या हरकती आणि सूचना विचारात घेऊन आरक्षणाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल.
