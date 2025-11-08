मिरा भाईंदर मधील शैक्षणिक भुखंड नियमानुसारच
मिरा-भाईंदरमधील शैक्षणिक भूखंड नियमानुसारच
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा खुलासा
भाईंदर, ता. ८ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदरमधील शासकीय जमीन लाटल्याच्या काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या आरोपावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज स्पष्टीकरण देत आरोप फेटाळून लावला. आपल्या सुनेच्या शैक्षणिक संस्थेला (सिद्धेश चॅरिटेबल ट्रस्ट) ही जमीन सर्व प्रक्रिया आणि नियमानुसारच मिळाली असून, यात कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
वडेट्टीवार यांनी केलेल्या आरोपानुसार ही जमीन चार एकर नसून, ती केवळ ८,०२५ चौ. मी. (चौ. मी.) एवढीच असल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शैक्षणिक उद्देशासाठी राखीव असलेल्या भूखंडांची रीतसर निविदा काढली होती. त्यात ही शैक्षणिक संस्था सहभागी झाली होती. त्या वेळी संस्थेला मिरा रोड येथील केवळ ८,०२५ चौ. मी. क्षेत्रफळाची जमीन मिळाली.
सरनाईक यांनी सांगितले, की राज्य सरकारच्या निकषानुसार रेडीरेकनर दरापैकी २० टक्के रक्कम भरावी लागते आणि त्यानंतर शैक्षणिक संस्थांना कब्जे वहिवाटीसाठी जमीन दिली जाते. जमिनीचा मालकी हक्क मात्र शासनाच्याच नावे राहतो. त्यानुसार संस्थेने जमिनीचा मालकी हक्क म्हणून नव्हे, तर कब्जे वहिवाटीची रक्कम म्हणून चार कोटी ५५ रुपये भरले आणि एक कोटी २८ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क भरून कागदपत्रांची नोंदणी झाली. या जमिनीचा कोणताही विक्री व्यवहार झाला नसून, शाळा चालवण्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून केवळ कब्जे वहिवाटीसाठी राज्य सरकारने ही जमीन दिली आहे.
वडेट्टीवारांशी चर्चा
राज्याचा जबाबदार मंत्री म्हणून विरोधी पक्षाने केलेल्या आरोपाला उत्तर देणे मी आपले कर्तव्य समजतो, असे सरनाईक म्हणाले. त्यांनी या विषयावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून त्यांना वस्तुस्थिती सांगितल्याचेही नमूद केले. तसेच त्यांनी स्वतः वडेट्टीवार यांना फोन करून आरोपांसंदर्भात विचारणा केली असता, त्यांना कोणीतरी चुकीची माहिती दिली असल्याने त्यांनी हे आरोप केल्याचे वडेट्टीवारांनी सांगितल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसला टोला
कोणतीही माहिती नसताना बिनबुडाचे आरोप करणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करीत सरनाईक यांनी काँग्रेसच्या काळातील व्यवहारांवरही टीका केली. काँग्रेसच्या काळात नवी मुंबईतील अनेक जमिनी मोठमोठ्या संस्थांनी केवळ एक रुपया नाममात्र दराने लीजने घेतल्या होत्या, असा टोलाही त्यांनी या वेळी लगावला.
