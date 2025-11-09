दाखल गुन्ह्यात ''ती'' चा तपासात तो झाला
...अन् ‘ती’चा ‘तो’ झाला
पंकज रोडेकर, ठाणे शहर
ठाण्यात पुन्हा एकदा हनी ट्रॅपच्या चर्चेने राजकारणाचे तापमान वाढवले. अपक्ष आमदाराच्या तक्रारीने पोलिसांना एक गुंतागुंतीचे कोडेच दिले होते. व्हॉट्सअॅपवरील अश्लील फोटो, लाखोंची मागणी आणि नेहा या नावामागील गूढ तपासाच्या धाग्यांनी पोलिसांनी उलगडले. तेव्हा समोर आलेले सत्य धक्कादायक होते. ही नेहा नव्हे, तर बेरोजगारीच्या नैराश्यात हरवलेला मोहन नावाचा तरुण होता. त्याने बनावट ओळखीच्या जाळ्यातून विणलेली ही फसवणूक पोलिसांच्या तावडीत अखेर अडकलीच.
ठाणेकर असलेले तथा चंदगड विधानसभा मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार ऑक्टोबर महिन्यात चितळसर पोलिस ठाण्यात आले. पोलिसांनी सुरुवातीला आमदार भेटीसाठी आले असावे, असा कयास काढला, मात्र त्यांनी थेट गुन्हा दाखल करायचं आहे, असे सांगताच पोलिसांनी नेमका प्रकार समजून घेतला. आमदारांनी नेहा नामक एक महिला व्हॉट्सॲपवरून चॅट करत अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ पाठवून पाच ते दहा लाखांची मागणी करत आहे, असे सांगितले. त्यांच्या फिर्यादीनुसार पोलिसांनी नेहा नामक महिलेवर प्रथमदर्शनी गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल होताच याची माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये अक्षरशः वाऱ्यासारखी पसरली. त्यातून हा प्रकार हनी ट्रॅपचा असण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती.
नेहा नामक महिलेने आमदार महोदयांना पैसे पाठविण्यासाठी आधार कार्ड आणि स्वतःचे बँक खाते क्रमांक दिले होते. तोच धागा धरून पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. पोलिसांनी सुरुवातीला मोबाईल नंबर आणि बॅंक खात्याची माहिती काढली. यावरून ही व्यक्ती कोल्हापूरची असल्याची माहिती मिळाली. कोल्हापूर स्थानकात याबाबत माहिती दिली असता तेथील पोलिसांनी संशयितेला चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात बोलावले. तोपर्यंत ठाणे शहर पोलिस दलातील चितळसर पोलिसही कोल्हापूरात दाखल झाले होते. चौकशीला आणलेल्या मंडळींना ठाण्यात आणल्यावर मात्र पोलिसांनाही धक्का बसला. गुन्हा दाखल झाला नेहा नावाच्या तरुणीवर, पण तपासात उच्चशिक्षित असलेल्या मोहन नामक तरुणाने हा प्रताप केल्याचे उघड झाले. नोकरी धंदा नसल्यानेच त्याने हा गुन्हा केल्याची कबुली दिली. या मोबाईल नंबरवरून आमदार महोदयांना व्हॉट्सॲप कॉल आणि व्हिडिओ पाठवण्यात आले, ते दोन्ही मोबाईल नंबर हे मोहन याचेच असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले.
एका चुकीने तो पोलिसांच्या जाळ्यात
मोहन हा २०२४ मध्ये आमदारांना भेटण्यासाठी त्यांच्या घरी गेला होता. या वेळी त्याने नोकरीसाठी गळ घातली होती. यावर आमदारांनी नोकरीसाठी प्रयत्न करतो, असे आश्वासनही दिले होते. या वेळी मोहनने आमदार महोदयांचा नंबर घेतला, परंतु मोहनला नोकरी मिळत नसल्याने तो नैराश्यात गेला आणि त्यातून त्याने गुन्हेगारी जगतात पाऊल टाकले. मोहनने व्हॉट्सॲपचा आधार घेत आमदार महोदयांना फोन केला आणि त्यानंतर अश्लील फोटो व व्हिडिओ पाठवण्यास सुरुवात केली. तोच महिला असल्याची खात्री व्हावी यासाठी त्याने नेहा नामक तरुणीचे आधार कार्ड आमदारांच्या व्हॉट्सॲपवर पाठविले आणि पैशांची मागणी केली. हे पैसे बॅंक खात्याद्वारे पाठवण्याची मागणी मोहनने आमदार महोदयांना केली. या वेळी मोहनने स्वतःच्याच बँक खात्याची माहिती दिली आणि तेथेच तो पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला.
खंडणीचा गुन्हा
मोहन सध्या न्यायालयीन कोठडीत असल्याची माहिती चितळसर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील वरुडे यांनी दिली, तर वागळे इस्टेट परिमंडळ पाचचे उपायुक्त प्रशांत कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य तपास झाल्याने हे प्रकरण हनी ट्रॅपचे नसून खंडणीचा गुन्हा असल्याचे स्पष्ट झाल्याने पुन्हा ठाण्यातील हनी ट्रॅप प्रकाराला पूर्णविराम मिळाला.
