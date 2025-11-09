विद्यार्थ्यांची ऐतिहासिक शस्त्र प्रदर्शनीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद..
विद्यार्थ्यांचा शस्त्र प्रदर्शनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
राज्याभिषेक समारोह संस्थेचे ठाण्यात विनामूल्य आयोजन
ठाणे, ता. ९ (बातमीदार) : राज्याभिषेक समारोह संस्थेच्या वतीने ठाण्यात ऐतिहासिक शस्त्र प्रदर्शन भरवण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. श्रीराम व्यायामशाळा येथे शनिवार (ता. ८) आणि रविवार (ता. ९) सकाळी साडेदहा ते रात्री नऊ या वेळेत या विनामूल्य प्रदर्शन पाहता येणार आहे.
या प्रदर्शनाचे उद्घाटन ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक सदाशिव टेटविलकर यांच्या हस्ते झाले. या वेळी आमदार निरंजन डावखरे, माजी नगरसेवक संजय वाघुले, वृषाली वाघुले आणि आयोजक उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांनी पट्टा, धोप तलवार, वक्र तलवार, चिलखत यांसारखी शिवकालीन शस्त्रे प्रत्यक्ष पाहून त्यांची माहिती जाणून घेतली.
या प्रदर्शनात छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनदर्शन प्रदर्शनासह युनेस्को यादीतील गडांच्या प्रतिकृती, दुर्मिळ नाणी, नोटा आणि ऐतिहासिक पुस्तकांचे प्रदर्शनही मांडण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी इतिहासातील शस्त्र प्रत्यक्ष पाहण्याचा आनंद व्यक्त करत हे प्रदर्शन उपयुक्त ठरल्याची प्रतिक्रिया दिली.
किल्ल्यांच्या छोट्या प्रतिकृती आकर्षणे
विशेष म्हणजे, ब्रिटिश म्युझियम, रिक्स म्युझियम आणि पॅरिस संग्रहालयातील महाराजांची चित्रे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या भवानी तलवारीची प्रतिकृती त्याचप्रमाणे रोहिडा, सुधागड, मच्छिंद्रनाथ, रतनगड, तोरणा, हरिहर, तिकोना, हरिश्चंद्रगड, राजगड, जंजिरा, रायगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, साल्हेर, खांदेरी, जिंजी या किल्ल्यांच्या छोट्या प्रतिकृती या प्रदर्शनात पाहायला मिळतील.
