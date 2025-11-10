पक्षी प्रदर्शनाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद..
पक्षी प्रदर्शनाला नागरिकांचा प्रतिसाद
शिवसमर्थ इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये ‘पक्षी सप्ताह’ प्रदर्शन
ठाणे, ता. १० (बातमीदार) : पक्षी सप्ताहानिमित्त शिवसमर्थ इंग्लिश मीडियम स्कूल आणि पर्यावरण दक्षता मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवारी (ता. ८) पक्षी प्रदर्शन पार पडले. महाराष्ट्रात दरवर्षी पद्मश्री मारुती चितमपल्ली आणि पद्मभूषण डॉ. सलीम अली यांच्या जयंतीनिमित्त ५ ते १२ नोव्हेंबर या कालावधीत ‘पक्षी सप्ताह’ साजरा केला जातो आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना पक्ष्यांचे पर्यावरणातील महत्त्व समजावून देणे, त्यांच्याविषयी जनजागृती करणे आणि पक्षी संवर्धनासाठी प्रेरित करणे हा होता.
या कार्यक्रमाचे उद्घाटन शिवसमर्थ मंडळाचे शास्ता डॉ. चैतन्य साठे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी शाळेच्या कार्यकारिणी अध्यक्षा अदिती जोशी, कीर्ती वैद्य, मिलिंद वैद्य, मुख्याध्यापिका कीर्ती धामणकर आणि पर्यावरण दक्षता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. मानसी जोशी, संस्थापक सदस्य विद्याधर वालावलकर, पक्षीतज्ज्ञ अनिल कुंटे आणि लक्ष्मीकांत नाईक उपस्थित होते. प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांना पक्ष्यांचे विविध प्रकार, अधिवास, स्थलांतर, आणि पर्यावरणातील भूमिका यांची माहिती देण्यात आली. इयत्ता पाचवी ते सातवीतील विद्यार्थ्यांना पूर्वप्रशिक्षण देऊन त्यांनीच आलेल्या पाहुण्यांना पक्ष्यांविषयी मार्गदर्शन केले. ‘ग्रीन शॉपी’च्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक वस्तूंचे प्रदर्शन लावून शाश्वत जीवनशैलीचा संदेश देण्यात आला.
निसर्गाशी नाते घट्ट पाहिजे
शिवसमर्थ इंग्लिश आणि मराठी माध्यमांतील प्राथमिक व माध्यमिक विभागांतील विद्यार्थी, पालक आणि पर्यावरणप्रेमींनी प्रदर्शनात उत्साहाने सहभाग घेतला. या प्रदर्शनाला ४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांची उपस्थिती लाभली. बी. एन. बांदोडकर महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि पर्यावरण दक्षता मंडळाचे स्वयंसेवक यांनी विशेष सहकार्य केले. या उपक्रमातून पक्ष्यांचे जतन करायचे असेल तर निसर्गाशी नाते घट्ट जोडले पाहिजे आणि झाडे लावली पाहिजेत, हा महत्त्वाचा संदेश देण्यात आला.
