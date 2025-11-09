माझे नाव दोन मतदार याद्यांमध्ये असणे ही आयोगाची चूक
...ही निवडणूक आयोगाची चूक : अस्लम शेख
मालाड, ता. ९ (बातमीदार) : माझे नाव दोन मतदार याद्यांमध्ये असणे ही निवडणूक आयोगाची चूक असून, याची सर्वस्वी जबाबदारी आयोगाची असल्याची भूमिका मालाड पश्चिमचे आमदार अस्लम शेख यांनी शनिवारी (ता. ८) मांडली. मालाड येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेतून निवडणूक आयोगावर टीका करताना शेख यांनी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने मतदार याद्यांमध्ये प्रचंड घोळ असल्याचे सांगितले.
भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनीही मतदार याद्यांमध्ये घोळ आणि मोठ्या प्रमाणात दुबार मतदार असल्याचे मान्य केले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आमदार आशीष शेलार यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन याची कबुलीच दिली आहे. मालाडमध्ये १७ हजार मुस्लिम दुबार मतदार असल्याच्या आशीष शेलार यांच्या आरोपाला उत्तर देताना, शेख यांनी हा निवडणूक आयोगाचा दोष असल्याचे सांगितले. तसेच शेलार यांच्या भावाच्या पराभवामुळे त्यांचा जळफळाट होत असल्याचा टोला लगावला. भाजप नेते निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांच्या कार्यालयासमोर ‘वंदे मातरम्’ कार्यक्रम आयोजित करत आहेत. रस्त्यावर कार्यक्रम करण्याऐवजी, त्यांनी आपल्या कार्यालयात तो आयोजित करावा, आम्ही सोयीसुविधा देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.
आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीबाबत बोलताना, महाविकास आघाडी म्हणून लढायचे की स्वतंत्रपणे, याचा निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील; पण कार्यकर्त्यांची इच्छा स्वतंत्र लढण्याची आहे आणि मुंबई महापालिकेवर काँग्रेसचाच महापौर बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
