वसईकरांना केवळ आश्वासनांचे गाजर
वसई, ता. ९ (बातमीदार) : वसईच्या जनतेसाठी अनेक योजना आणल्या. आरोग्य, पाणी यासह मूलभूत सुविधांसाठी कोट्यवधींची कामे केली आहेत, मात्र सद्य:स्थितीत अनेक समस्यांनी नागरिकांना घेरले आहे. त्यांना केवळ आश्वासने दिली जात आहेत, असे विधान बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी कार्यकर्त्याना संबोधित करताना केले.
वसई पश्चिमेतील माणिकपूर येथील वाय.एम.सी.ए. सभागृहात बहुजन विकास आघाडीचा कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी माजी महापौर नारायण मानकर, प्रवीण शेट्टी, हसमुखभाई शहा, संतोष सिंह, वसंतभाई वोरा, पी. व्ही. के. नंबीयार, के. ओ. देवसी, संकरा पांडियन, मायकल लोपीस, कल्लन खान, सिराज कमाल, जगदीश पाठक, विश्वनाथ शेट्टी, संतोष सिंग, राजू विश्वकर्मा, पांडू शेट्टी यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात युवा वर्ग, युवा विकास आघाडी, बविआ कार्यकर्ते, पदाधिकारी, आजी-माजी नगरसेवक, रिक्षा चालक-मालक, तसेच परिसरातील नागरिक उपस्थित होते. नवघर-माणिकपूर परिसरातील कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली होती.
पक्षांतरानंतर विचारणा
पाणी, उड्डाणपूल, रस्ते, वीज, प्रस्तावित रस्त्यांसाठी पाठपुरावा करत मंजुरी घेतली. पक्षात असताना केवळ बविआ काम करते, असे अभिमानाने सांगायचे, मात्र पक्ष बदलून अन्य पक्षात गेल्यावर ३५ वर्षे काय केले, अशी विचारणा करतात, असा अन्य पक्षांत असा टोला नारायण मानकर यांनी लगावला.
कार्यकर्त्यांवर इच्छुकांची मदार
महापालिका निवडणुका होणार आहेत. माझ्याकडे इच्छुकांनी तिकिटासाठी येऊ नये, तर कार्यकर्ते ठरवतील, तोच उमेदवार असणार आहे, असे हितेंद्र ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक प्रभागातील उमेदवार कोण आणि कार्यकर्ते कोणाला पसंती, यावर इच्छुकांची मदार असणार आहे, हे समोर आले आहे.
