डॉक्टरांचा सामूहिक रजा आंदोलनाचा इशारा
मारहाणप्रकरणी प्रशासनाला सायंकाळी पाच वाजेपर्यंतचा अल्टिमेटम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः कूपर रुग्णालयाच्या आपत्कालीन विभागात तीन डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ शनिवारी (ता. ८) सायंकाळी मोठ्या संख्येने निवासी डॉक्टर, इंटर्न्स आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी ओपीडी इमारतीसमोर निदर्शने केली. या निदर्शनांदरम्यान डॉक्टरांनी ‘ठिय्या आंदोलन’ करीत सुरक्षिततेसाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली. या वेळी दोषींवर सोमवारपर्यंत (ता. १०) कारवाई न झाल्यास सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा इशारा डॉक्टरांनी दिला.
पालिका मार्डचे अध्यक्ष डॉ. चिन्मय केळकर यांनी सांगितले, की ‘डॉक्टरांवरील हिंसाचार सहन केला जाणार नाही; सुरक्षितता ही आमची मूलभूत गरज आणि अधिकार आहे.’ इंटर्न प्रतिनिधी म्हणून डॉ. वैभव (एएसएमआय कूपर) यांनी डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वांनी सामूहिक रजेवर जाण्याची गरज असल्याचे सांगितले. या वेळी पालिकेच्या विविध रुग्णालयातील मार्ड प्रतिनिधींनी ‘सोमवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत डॉक्टरांच्या सुरक्षेबाबत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर त्यांच्या संबंधित महाविद्यालयांतील डॉक्टरही कूपर रुग्णालयासोबत ‘सामूहिक रजा’ आंदोलन करतील,’ असा इशारा दिला.
प्रशासनाने वारंवार होणाऱ्या डॉक्टरांच्या मारहाणीवर ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा न निघाल्यास ‘कूपर’ने केलेल्या आंदोलनात इतर रुग्णालयांचे डॉक्टर्सही सामूहिक रजेवर जातील. रविवारी उपायुक्त शरद उघडे आणि प्रमुख रुग्णालयाच्या वैद्यकीय संचालिका डॉ. नीलम अंद्राडे हे डॉक्टरांची भेट घेणार होते. त्या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास पुढचा निर्णय घेतला जाईल.
- डॉ. अमर आगमे, सचिव, मार्ड, केईएम
