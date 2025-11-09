नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्याचा आपला अजेंडा
ठाणे, ता. ९ : आपला अजेंडा खुर्ची नाही, तर सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचा आहे. संपत्ती नव्हे, तर माणसांचे प्रेम कमावणे महत्त्वाचे आहे. ‘जिथे संकट, तिथे शिवसेना’ हे समीकरण आजही कायम आहे. आपल्याला आता आपली ताकद दाखवायची आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीचा भगवा फडकवायचा आहे, असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी (ता. ८) ठाण्यात केले.
शिवसेना शिंदे गटपुरस्कृत साई दर्शन फाउंडेशनतर्फे आयोजित महिला बचत गट स्नेहसंमेलनप्रसंगी ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाची दिशा मिळाल्याचे सांगून शिंदे म्हणाले, आमच्या ‘लाडक्या बहिणीं’ना आता लखपती झालेले पाहायचे आहे. पंधराशे रुपयांपासून सुरू झालेली बचत ही आज त्यांच्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक बनली आहे. आगामी निवडणुकीत याच बहिणींची ताकद दाखवायची आहे.
ठाण्यातील विकासकामांवर बोलताना शिंदे म्हणाले, ठाणे बदलत आहे. क्लस्टर योजना प्रत्यक्षात आली असून, १८ मजल्यांचे बांधकाम सुरू झाले आहे. किसननगर, वागळे इस्टेट, वर्तकनगर, लोकमान्यनगर येथील धोकादायक इमारतींमध्ये राहणारे लोक लवकरच स्वतःच्या घरात जाणार आहेत. हे माझे स्वप्न आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
