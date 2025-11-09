सामूहिक गायनातून राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश
सामूहिक गायनातून राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश
जव्हार, ता. ९ (बातमीदार) ः वंदे मातरम् गीताच्या १५०व्या वर्षानिमित्त जव्हार शहरात देशभक्तीचा उत्साह अनुभवायला मिळाला. बिरसा मुंडा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या विद्यमाने आणि महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व सांस्कृतिक कार्य विभागांच्या संयुक्त सहकार्याने के. व्ही. हायस्कूलच्या मैदानावर भव्य सामूहिक गायन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान प्रकल्प अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर (भा.प्र.से.) यांनी भूषविले. प्राचार्य रोहन चुंबळे यांनी गीताचे ऐतिहासिक महत्त्व स्पष्ट करताना विद्यार्थ्यांना देशभक्तीची प्रेरणा दिली. प्रसिद्ध कवी नंदन रामदास राहाणे यांनी आपल्या कवितांद्वारे उपस्थितांमध्ये देशप्रेमाची भावना निर्माण केली. त्यांनी वंदे मातरम् या गीताचा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील वाटा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेतील भूमिका प्रभावी शब्दांत मांडली. या कार्यक्रमाला पोलिस ठाण्याचे विजय मुतडक, गटशिक्षणाधिकारी विजया टाळकुटे, उद्योजक हर्षद मेघपुरिया, शिक्षक, अधिकारी आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सर्वांनी एकत्रित स्वरात वंदे मातरम् गायन करून भारतमातेप्रती अभिवादन केले. या उपक्रमातून देशभक्ती, एकता आणि संस्कारांची नवी चेतना निर्माण झाली असून, युवकांना राष्ट्रासाठी कार्य करण्याची प्रेरणा मिळाली.
