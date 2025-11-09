जैन जागृती सेंटरतर्फे शिखर यात्रेचा शुभारंभ
जैन जागृती सेंटरच्या ‘शिखर यात्रे’चा उत्साहात शुभारंभ
घाटकोपर, ता. ९ (बातमीदार) : जैन जागृती सेंटरच्या वतीने आयोजित ‘शिखर यात्रे’चा भव्य शुभारंभ आज घाटकोपर येथे उत्साहात पार पडला. यात्रेकरूंसाठी खास व्यवस्था करण्यात आलेल्या विशेष रेल्वे गाडीला माजी मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून यात्रेच्या प्रवासाचा प्रारंभ केला. या वेळी जैन जागृती सेंटरचे प्रमुख रमेश मोरबिया, नितीन संघवी, माजी नगरसेविका शोभा आशर यांच्यासह जैन समाजातील अनेक मान्यवर, महिला व पुरुष भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जैन समाज नेहमी शिस्त, सत्य, अहिंसा आणि समाजहिताच्या कार्यासाठी ओळखला जातो. अशा आध्यात्मिक यात्रांमुळे मनाला शांतता मिळते आणि समाज ऐक्याची भावना दृढ होते, अशा भावना माजी मंत्री प्रकाश मेहता यांनी या वेळी व्यक्त केल्या. सेंटरतर्फे यात्रेकरूंसाठी अन्नछत्र, निवास व्यवस्था, आरोग्य पथक व मार्गदर्शक समितीची नियोजनपूर्वक व्यवस्था करण्यात आली आहे. यात्रेच्या प्रारंभी मंगल स्तोत्र पठण, नवकार मंत्र, अर्घ्य अर्पण आणि मंगलाचरण करण्यात आले. यात्रेकरूंच्या सुरक्षित प्रवासासाठी सामूहिक प्रार्थना करण्यात आली, ज्यामुळे स्थानक परिसर भक्तिगीतांनी व जयघोषांनी दुमदुमून गेला होता.
