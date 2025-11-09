९० मिनिटांत रेल्वे पुलांची काम पूर्ण
९० मिनिटांत रेल्वे पुलांची कामे पूर्ण
‘एमआरव्हीसी’कडून कल्याण-बदलापूर विभागात गर्डरची उभारणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) कल्याण ते बदलापूर रेल्वे विभागात अवघ्या दीड तासांच्या ब्लॉकदरम्यान मोठी पायाभूत कामे यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. ब्लॉक कालावधीत अवघ्या ९० मिनिटांत गर्डर टाकणे आणि जुने पूल हटविण्याची कामे करण्यात आली. हा ब्लॉक शनिवारी (ता. ८) पहाटे २.१५ ते ३.४५ या वेळेत घेण्यात आला होता.
ब्लॉक कालावधीत एमआरव्हीसी आणि मध्य रेल्वेच्या अभियंता व तांत्रिक पथकांनी समन्वय साधत एमआयडीसी रोड ओव्हर ब्रिजसाठी चार गर्डर उभारण्यात आले. त्याचबरोबर अंबरनाथ स्थानकाच्या कल्याण दिशेला असलेल्या पादचारी पुलासाठी पाच नवीन गर्डर बसविण्यात आले. बदलापूर स्थानकावरील जुना पादचारी पूल हटविण्याचे कामही पूर्ण करण्यात आले, तर अंबरनाथ स्थानकाच्या कर्जत टोकावरील पुलाचे दोन्ही स्पॅन उतरविण्यात आले. ही सर्व कामे अत्यंत काळजीपूर्वक, अचूक नियोजन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पूर्ण करण्यात आली. एमआरव्हीसीकडून सांगण्यात आले की, ‘ब्लॉकदरम्यान ट्रेनची वाहतूक थांबविण्यात आली होती आणि ठरलेल्या वेळेत सर्व कामे पूर्ण करण्यात आली. या कालावधीत पथकांनी संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेत रेल्वे रूळ, गर्डर आणि पूल परिसरात कामे करण्यात आली.’ एमआरव्हीसी आणि मध्य रेल्वे यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे ही कामगिरी वेळेत पार पडल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
कल्याण-बदलापूर विभागात अल्प कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर कामे पूर्ण करणे ही एक आव्हानात्मक प्रक्रिया होती, मात्र आमच्या पथकांच्या नियोजनबद्ध प्रयत्नांमुळे ती यशस्वी झाली.
- सुनील उदासी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, एमआरव्हीसी
