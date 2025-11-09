कल्याण डोंबिवली शहराचा चार तास वीज पुरवठा खंडित
कल्याण-डोंबिवली शहराचा चार तास वीजपुरवठा खंडित
पाल वीज उच्चदाब वीजवाहिनीत बिघाड
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ९ ः पडघा पाल येथील उच्चदाब विद्युतवाहिनीत तांत्रिक बिघाड झाल्याने रविवारी सकाळी ६ ते १० या वेळेत वीजपुरठा खंडित झाला होता. परिणामी कल्याण पूर्व, डोंबिवली शहर, शिळफाटा, २७ गाव परिसराचा वीजपुरवठा चार तास बंद पडला. अचानक वीजपुरवठा बंद पडल्याने स्थानिक महावितरण कर्मचाऱ्यांची धावपळ झाली. तीन-चार तास वीज नसल्याने नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले.
रविवार सुट्टीचा दिवस, त्यात घरात वीज नसल्याने रहिवासी त्रस्त झाले. वीजपुरवठा भिवंडी पडघा येथील उपकेंद्रातील उच्चदाब वीजवाहिनीत बिघाड झाल्याने बंद पडला आहे, अशी उत्तरे महावितरण कार्यालयातील कर्मचारी नागरिकांना देत होते. अंबरनाथ येथील पाल गाव हद्दीतील महावितरणच्या पाल उपकेंद्राला पडघा येथील उपकेंद्रातून वीजपुरवठा केला जातो. या उच्चदाब वीजवाहिन्या रविवारी पहाटेच्या वेळेत तुटल्या. त्यामुळे पाल उपकेंद्राला होणारा वीज पुरवठा खंडित झाला. पाल उपकेंद्रातून कल्याण पूर्व, डोंबिवली शहर आणि परिसराला वीजपुरवठा केला जातो. त्यामुळे या शहरांचा वीजपुरवठा ठप्प झाला. उच्चदाब वीजवाहिन्या तुटल्याचे समजताच पारेषण विभागाच्या अभियंत्यांनी तत्काळ तुटलेल्या वीजवाहिन्या जोडण्याचे आणि वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू केले. सकाळी १० वाजण्याच्या दरम्यान वीजपुरवठा पूर्ववत झाला.
