जगाला भारतीय संस्कृती ,भाषा आणि परंपरेची ओळख असणे गरजेचे - जितेंद्र परदेशी
भारतीय संस्कृतीची ओळख जगाला असणे गरजेचे
भारत-फ्रान्स विद्यार्थी सुसंवाद संमेलनाचे यशस्वी आयोजन
मुंबई, ता. ९ (प्रतिनिधी) ः जगाच्या पाठीवर मानव आणि मानवी संस्कृती सारखीच असली तरी संवादाचे माध्यम महत्त्वाचे आहे. संवादामुळे सुसंवाद साधला जातो आणि पुढे त्याचे रूपांतर घनिष्ठ मैत्रीत होते. वाणी, प्रेम आणि मैत्री हे जगाला एकत्र आणतात, हे सत्य नाकारता येणार नाही. त्यामुळेच भारतातील विविध भाषा, संस्कृती, जीवनशैली आणि रूढी-परंपरा यांची ओळख जगाला असणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे मत बृहन्मुंबई महापालिकेचे उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी यांनी व्यक्त केले.
वैश्विक पातळीवर संस्कृती, भाषा, सामाजिक, शैक्षणिक आणि वैचारिक देवाणघेवाण व्हावी, या उदात्त हेतूने माझगाव येथील सेंट मेरी स्कूलने नुकत्याच आयोजित केलेल्या ‘भारत-फ्रान्स विद्यार्थी सुसंवाद संमेलन’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. विविधतेने नटलेली भारतीय परंपरा जात, धर्म, पंथ यांच्या पलीकडील आहे, हे या कार्यक्रमातून दाखवून देण्यात आले.
‘हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य असून सर्वांना आदर्शमय मार्गदर्शक ठरेल. प्रेरणादायी ठरणार असल्याने, वैश्विक पातळीवर विद्यार्थ्यांमध्ये सुसंवाद साधण्यासाठी अशा प्रकारचे विद्यार्थी संमेलन आयोजित केले पाहिजे,’ अशा शब्दांत परदेशी यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. या कार्यक्रमाला जितेंद्र परदेशी यांच्यासह फ्रान्सच्या राजदूत श्रीमती सुफी, उपअधीक्षक ज्ञानेश्वर मुंढे आदी मान्यवर तसेच, सेंट मेरी स्कूलच्या विद्यार्थ्यांसह शिक्षकवृंद आणि इतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
भारतीय संस्कृतीचे दर्शन
भारत-फ्रान्स विद्यार्थी सुसंवाद संमेलन या कार्यक्रमातून भाषिक, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक जडणघडण यासोबतच भारतीय जीवनशैली, तिचे पैलू, भाव व भावना यांचे मूर्तिमंत उदाहरण दाखवून समस्त भारतीय संस्कृतीचे दर्शन घडवण्यात आले. पोशाख-पेहरावासाठी जगात अग्रेसर असलेल्या फ्रान्समधील २२ विद्यार्थ्यांनी माझगाव येथील सेंट मेरी स्कूलच्या विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या कुटुंबासोबत राहून विविध विषयांवर चर्चा केली आणि त्यांची मते जाणून घेतली.
