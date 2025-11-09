तरुणाची आत्महत्येचा प्रयत्न
तरुणाची आत्महत्या
बदलापूर, ता. ९ (बातमीदार) ः एका तरुणाने रेल्वे रुळावर उडी घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. या घटनेत तो गंभीर जखमी झाला. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना शनिवारी (ता. ८) बदलापूर रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक तीनवर घडली. कर्जत दिशेने मुंबईकडे येणारी मालगाडी फलाटाजवळ येताच तरुणाने रुळावर उडी मारली. त्यात तो गंभीर जखमी झाला. रेल्वे स्थानकावरील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला बदलापूर पूर्व येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले; मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या तरुणाच्या खिशातील ओळखपत्रावरून त्याचे नाव संदीप दास (वय ३५) असल्याचे कळते. यासंदर्भात रेल्वे पोलिस तपास करीत आहेत.
