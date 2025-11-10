भटक्या श्वानांची दहशत कमी होणार
भटक्या श्वानांची दहशत कमी होणार
ठाण्यात १४ नोव्हेंबरपासून मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : ठाणे शहरात भटक्या श्वानांच्या वाढत्या त्रासावर नियंत्रण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ठाणे महापालिकेने भटक्या श्वानांच्या निर्बीजीकरण मोहिमेला गती देण्याचा निर्णय घेतला असून, ही मोहीम १४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे.
मागील काही महिन्यांत शहरात भटक्या श्वानांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. हे श्वान लहान मुलांवर आणि जेष्ठ नागरिकांवर हल्ले करत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. महापालिकेच्या अंदाजानुसार, ठाणे हद्दीत सुमारे दीड लाखांहून अधिक भटके श्वान आहेत. आरोग्य विभागाने यावर तोडगा म्हणून निर्बीजीकरण मोहिमेला गती देण्याचे ठरवले आहे. ही मोहीम राबवण्यासाठी प्रत्येकी पाच सदस्य असलेली दोन विशेष पथके महापालिकेकडून नियुक्त करण्यात आली आहेत.
तातडीच्या उपाययोजनांची गरज
काही दिवसांपूर्वी पाचपाखाडी परिसरात ठाणे महापालिकेच्या महिला अधिकाऱ्यावर भटक्या श्वानांनी हल्ला केला होता. श्वानांच्या टोळीने पाठलाग केल्याने त्या अधिकारी घसरून पडल्या आणि त्यांना दुखापत झाली. या घटनेनंतर नागरिकांनी महापालिकेकडे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. शहरात दररोज चार ते पाच श्वानांच्या चाव्याच्या घटना अधिकृतपणे नोंदवल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्ष आकडा त्यापेक्षा अधिक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.वाढत्या घटनांचा विचार करता, १४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणारी ही निर्बीजीकरण मोहीम ठाण्यातील नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
