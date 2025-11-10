निवडणूक आयोगाची डोळ्याला पट्टी!
निवडणूक आयोगाची डोळ्याला पट्टी
मनसेने लावले व्यंगचित्र फलक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीतील कथित बनावट आणि दुबार मतदारांच्या नोंदीवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने थेट निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे. मनसेच्या जनहित व विधी विभागाचे ठाणे शहर अध्यक्ष स्वप्नील महिंद्रकर यांच्या वतीने ठाणे शहरातील नितीन चौकात यासंदर्भात व्यंगचित्रात्मक फलक लावण्यात आले आहेत. मनसेच्या या फलकाचे शीर्षक “निवडणूक आयोगाची डोळ्याला पट्टी” असे आहे. या व्यंगचित्रातून आयोगाच्या कथित निष्क्रियतेवर प्रखर टीका करण्यात आली आहे.
फलकावर एका व्यक्तीच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली दाखवून त्याला ‘निवडणूक आयोग’ असे लिहिलेले आहे. त्या व्यक्तीच्या डोळ्याला ‘सत्ताधारी यांची काळी पट्टी’ लावलेली असून, तो बनावट मतदार आणि दुबार मतदार असलेले लक्ष्य फलकावर मारलेले बाण शोधत असल्याचे दर्शवले आहे. या चित्रातून निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांसाठी काम करत असल्याचे आणि बनावट मतदारांवरील कारवाईबाबत आयोगाने उदासीनता व दुर्लक्ष केल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
बनावट मतदारांचा प्रश्न ऐरणीवर
मनसेचे स्वप्नील महिंद्रकर यांनी यासंदर्भात बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. दरवर्षी मतदार यादी अद्ययावत केली जाते, तरीसुद्धा हजारो मृत, दुबार, स्थलांतरित किंवा बनावट मतदारांची नावे कायम राहतात. अशा मतदारांच्या उपस्थितीमुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. आम्ही या माध्यमातून निवडणूक आयोगाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत आहोत असे म्हटले. मनसेच्या या आंदोलनात्मक व्यंगचित्र मोहिमेमुळे ठाण्यातील राजकीय वातावरणात चांगलीच खळबळ माजली आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बनावट मतदारांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
