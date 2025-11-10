माजी नगरसेवकांचा शिंदे गटात प्रवेश
माजी नगरसेवकांचा शिंदे गटात प्रवेश
सकाळ वृत्तसेवा,
डोंबिवली, ता. १० : कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी रविवारी रात्री उशिरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत (शिंदे गट) प्रवेश केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश झाला.
विकास म्हात्रे (माजी नगरसेवक, भाजप), कविता म्हात्रे (माजी नगरसेविका, भाजप), नंदू धुळे - मालवणकर (माजी नगरसेवक) या नेत्यांनी पक्षप्रवेश केला. या वेळी कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनीही उपस्थित राहून सर्व कार्यकर्त्यांचे पक्षात स्वागत केले. या वेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात प्रवेश करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा विश्वास वाढवला. ते म्हणाले, की विकासाला दिलेली चालना आणि जनतेच्या प्रश्नांवर थेट काम करण्याच्या दृष्टिकोनामुळे आज सर्वच स्तरांतून शिवसेनेला भक्कम पाठिंबा मिळत आहे. आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये शिवसेना पक्ष म्हणून प्रत्येक शिवसैनिकाच्या मागे ठामपणे उभी राहील.
मोठ्या संख्येने पक्षप्रवेश
पक्षप्रवेश सोहळ्यात भाजप आणि शिवसेना ठाकरे गटातील अनेक स्थानिक कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेचा भगवा हाती घेतला. भिवंडी ठाकरे गटाचे संपर्क प्रमुख साईनाथ तरे, डोंबिवली भोपरगाव विभागप्रमुख दिलखुश माळी, युवासेना समन्वयक पंकज माळी, भाजपच्या गांधीनगर विभागातील अक्षता भोसले, भाविक म्हात्रे, राजेंद्र खरात, अंकुश पिंजळकर, अमोल पाटील, प्रीती आचरेकर, उर्मिला नाईक आदींसह असंख्य कार्यकर्त्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. या वेळी खासदार नरेश म्हस्के, आमदार राजेश मोरे, जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे यांच्यासह अनेक स्थानिक पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
