अलिबाग नगरपरिषद निवडणुकीत महिलांचा वाटा मोठा
अलिबाग नगर परिषद निवडणुकीत महिलांचा वाटा मोठा
१६ हजार मतदारांमध्ये आठ हजार २०७ महिला
अलिबाग, ता. १० (वार्ताहर) : नगर परिषद निवडणुकीचे बिगुल वाजल्यानंतर राजकीय पक्षांसह स्थानिक प्रशासनही कामाला लागले आहे. रायगड जिल्ह्यातील एकूण १० नगर परिषदांसाठी मतदान होणार आहे. यामध्ये अलिबाग नगर परिषदेसाठी १६ हजार ३५४ मतदार आपला नगराध्यक्ष निवडणार असून, यामध्ये महिला मतदारांचा मोठा वाटा असणार आहे. अलिबाग नगर परिषद हद्दीतील १६ हजार ३५४ मतदारांपैकी तब्बल आठ हजार २०७ महिला मतदार आहेत. अलिबाग नगरपरिषदेत महिला मतदार अधिक असल्याने नगराध्यक्ष निवडण्यात महिलांची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे.
अलिबाग नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झाली आहे. नगर परिषदेमध्ये १० प्रभाग असून, ८,१५७ पुरुष, ८,२०७ महिला असे एकूण १६,३५४ मतदार आहेत. अलिबाग नगर परिषदेमध्ये १० प्रभाग असून, प्रत्येक प्रभागात दोन नगरसेवक निवडणूक द्यायचे आहेत. यामुळे मतदारांना नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक यासाठी दोन मतदान करायचे आहे. अलिबाग नगर परिषदेत महिला मतदारांची संख्या पुरुष मतदारांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे निवडणुकीत महिलांचा वाटा मोठा आहे.
राजकीय स्थिती पाहता, शिवसेनेने शिंदे गट भाजपला नगराध्यक्षपदासाठी जागा सोडली आहे, मात्र भाजपकडून अजून उमेदवार जाहीर केलेले नाही. ठाकरे गटाने महाविकास आघाडीतूनच निवडणूक लढविण्याचे घोषित केले आहे; मात्र त्यांचेही उमेदवार जाहीर झालेले नाहीत. काँग्रेसची चाचपणी सुरू आहे. शिवसेना नगरसेवकांसाठी किती उमेदवार देणार, याबाबतही अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. सध्या प्रत्येक राजकीय पक्ष कामाला लागला आहे. अलिबाग नगर परिषदेवर शेकाप पक्षाची गेली अनेक वर्षे निर्विवाद सत्ता आहे. सध्याची राजकीय स्थिती पाहता, सर्वच राजकीय पक्षांची उमेदवारांसाठीची चाचपणी सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.