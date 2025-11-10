डहाणूतील एक हजार महिलांनी तीर्थयात्रेचा आनंद
वाणगाव, ता. १० (बातमीदार) : वर्षभराच्या व्यग्र जीवनातून एक दिवस तरी महिलांना घर संसाराच्या वरदळीतून सुटकेचा मोकळा श्वास घेता यावा, या उद्देशाने आसनगाव येथील वि. म. पाटील कृषी प्रतिष्ठान या संस्थेच्या सामाजिक उपक्रमातून डहाणू तालुक्यातील जिल्हा परिषद धाकटी डहाणू गटातील महिलावर्गाची आनंद यात्रा काढण्यात आली. या वेळी तब्बल एक हजारपेक्षा अधिक महिलांनी सहभाग नोंदवून तीर्थयात्रेचा आनंद घेतला.
महालक्ष्मी, उर्से गावची सप्तशृंगी माता, आशागडची संतोषी माता, नरपड येथील साईबाबा मंदिर, गजानन महाराज मंदिर अशा डहाणूतील प्रेक्षणीय तीर्थस्थळांना भेटी देण्यात आल्या. तसेच हजारो साड्यांचे वाटप करण्यात आले. स्थानिक बेरोजगारांना हक्काच्या नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहे. संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण देऊन सक्षम बनवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सद्य:स्थितीत मर्यादित भागातील महिलावर्गाची तीर्थयात्रा काढण्यात आली. पुढील काळात पालघर जिल्ह्यातील महिलांची तीर्थयात्रा आयोजित करणार असल्याचे गुरुकुल शिक्षण संकुलाचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील यांनी सांगितले. या महिलांना डॉक्टरांकडून महिलांना स्त्रियांच्या आजाराविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले.
महिलांसाठी तीर्थयात्रा नव्हे, तर आनंदयात्रा काढून महिलांच्या व्यग्र कामकाजातून एक दिवस हाताला आराम देता आला. महिलांना जीवनपयोगी वस्तू भेट देण्याचे सौभाग्य लाभले. भविष्यात मर्यादित न राहता पालघर जिल्ह्यातील महिलांना एकत्र करून सक्षम करण्यात येणार आहे.
- मिलिंद पाटील, अध्यक्ष, गुरुकुल शिक्षण संकुल, आसनगाव
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.