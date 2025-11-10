बोगस व्हिसावर सिंगापूरला जाण्याचा प्रयत्न
बोगस व्हिसावर सिंगापूरला जाण्याचा प्रयत्न
आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रवाशाला अटक
अंधेरी, ता. १० (बातमीदार) ः बोगस व्हिसावर सिंगापूरला जाण्याचा प्रयत्न इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी हाणून पाडला. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आलेल्या जोरावरसिंग जगजीतसिंग या प्रवाशाला सहार पोलिसांच्या दोन दिवसांपूर्वी स्वाधीन केले. त्याच्याविरुद्ध बोगस व्हिसा बनवून विदेशात जाण्याचा प्रयत्न करून फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
त्याला स्थानिक न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली आहे. तक्रारदार आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इमिग्रेशन अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी ते त्यांचे कर्तव्य बजावत होते. या वेळी तिथे जोरावरसिंग नावाचा एक प्रवासी आला होता. त्याला सिंगापूरमार्गे फिजी देशात जायचे होते. त्याच्या पासपोर्ट, व्हिसा आणि तिकिटाची पाहणी करताना त्यांना त्याच्या व्हिसाबाबत संशय निर्माण झाला होता. त्याच्या व्हिसावरील स्टिकरची पाहणी केल्यानंतर ते स्टिकर बोगस असल्याचे उघडकीस आले होते. त्याला ग्रीस देशात नोकरीसाठी जायचे होते. त्यासाठी त्याला व्हिसाची गरज होती. त्याला एका एजंटने आठ लाखांमध्ये व्हिसा करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे त्याने त्याला पाच लाख रुपये दिले होते. याच एजंटने नंतर बोगस स्टिकर लावून त्याला व्हिसा मिळाल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे तो सिंगापूरला जाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आला होता, मात्र त्याचा व्हिसा बोगस असल्याने त्याला ताब्यात घेऊन पुढील कारवाईसाठी सहार पोलिसांच्या स्वाधीन केले होते. पोलिसांनी त्याच्याविरुद्ध बोगस दस्तऐवज बनवून फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.
