कामोठेतील पेट्रोल पंप तत्काळ सुरू करा
कामोठेतील पेट्रोलपंप तत्काळ सुरू करा
पनवेल महापालिकेची इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनला सूचना
कामोठे, ता. ११ (बातमीदार) : कामोठे परिसरात दीर्घकाळापासून वाहनचालकांना इंधन भरण्यासाठी अन्य ठिकाणी जावे लागत असून, नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचा कामोठे सेक्टर १८ मधील पेट्रोलपंप पूर्णत्वास आला असतानाही अद्याप कार्यान्वित न झाल्याने पनवेल महापालिकेने संबंधित कंपनीला तत्काळ पेट्रोलपंप सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पनवेल महापालिकेच्या हद्दीतील सेक्टर १८, प्लॉट क्रमांक ४ येथे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला जून २०२१ मध्ये पेट्रोलपंपाच्या बांधकामासाठी प्रारंभ प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने पंपाचे सर्व बांधकाम पूर्ण झाले असून, उपकरणेही बसवण्यात आली आहेत, मात्र अद्याप इंधन विक्रीस प्रारंभ करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कामोठेतील वाहनचालकांना दररोज इंधन भरण्यासाठी कळंबोली, खारघर किंवा खांदा कॉलनीपर्यंत जावे लागते. त्यामुळे वेळ, इंधन आणि आर्थिक नुकसानीचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कामोठे शहराध्यक्ष अजिनाथ सावंत यांनी महापालिकेकडे निवेदन देत पेट्रोलपंप तत्काळ सुरू करण्याची मागणी केली. त्यानंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागाने तपासणी केली असता, पेट्रोलपंपाच्या भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी कार्पोरेशनकडून अर्ज प्राप्त झालेला नसल्याचे निदर्शनास आले. तसेच संबंधित भूखंड हा सीआरझेड अंतर्गत असल्याने महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. महापालिकेने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र पाठवून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर करण्यास सांगितले आहे. सर्व नियमांचे पालन झाल्यानंतरच पंप कार्यान्वित करण्यास परवानगी देण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
