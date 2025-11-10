जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाच्या इमारतीला गळती
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या इमारतीला गळती
शौचाच्या पाण्यातून न्यायाधीशांना करावी लागते ये-जा
ठाणे शहर, ता. १० (बातमीदार) ः ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आवारात असलेल्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या इमारतीला गळती लागली आहे. पहिल्या मजल्यावरील शौचालयाचे पाणी छतामधून गळत असल्याने या घाण पाण्यातून वाट काढत प्राधिकरणाचे सचिव, न्यायाधीश आणि इतर अधिकाऱ्यांना ये-जा करावी लागत आहे. या इमारतीमधून ठाणे आणि पालघर जिल्ह्याचा कारभार चालत असल्याने इमारतीमध्ये हजारोंच्या संख्येने लोक कामासाठी येत असतात. काही वर्षांपूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या इमारतीचे काम केले आहे.
गरीब, वंचितांना न्याय मिळवून देण्याचे काम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून चालते. यासाठी प्राधिकरण गरिबांना न्यायिक कामासाठी मोफत वकील देते. शिवाय, प्रत्येक तीन महिन्यांनी ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात भरविल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय लोक अदालतीचे मुख्य काम याच ठिकाणाहून चालते. सरकारी योजना गरजूंपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी जनजागृती केली जाते. अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाते. या इमारतीत दोन्ही जिल्ह्यांचे मुख्य कार्यालय असून, येथे प्राधिकरणाचे सचिव काम पाहतात. त्यामुळे येथे सतत गरजूंची गर्दी असते. यासोबतच मोठ्या प्रमाणात वकिलांचाही राबता असतो. दोन्ही जिल्ह्यातील पोलिस अधिकारी, पालिका, नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, महिला बाल कल्याण विभाग, बँकेचे अधिकारी अशा विविध संस्थांचे प्रतिनिधी येत असतात. त्या सर्वांना गळती होत असलेल्या शौचालयाच्या पाण्यातून जावे लागत आहे. गळती होत असलेले पाणी तळमजल्यावर साचलेले असते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधलेल्या इमारतीचे काम निकृष्ट असल्याने ही गळती होत असावी, असा संशय येथे कामासाठी येणाऱ्या वकिलांकडून केला जात आहे.
फोटो : न्यायाधीश बसत असलेल्या इमारतीला अशी गळती लागली आहे.
